Baby Back Grill specialmente pa awe Diahuebs tin Chicken Cordon Bleu of Beef Chopsuey

Baby Back Grill situa pariba di Botica Oduber den Caya G.F. Betico Croes tin specialmente pa awe Diahuebs tin Chicken Cordon Bleu of Beef Chopsuey, anto e sopi di dia lo ta Sopi Rabo (Oxtail). Ademas di e delicioso platonan varia tur dia tin Ribchi, Galiña, Steak, Pork Chop, Chorrizo, Pisca etc. etc. Baby Back Grill dialy menu, tur su lunch specialnan tur dia di e luna yama bestel esun di boso gusto of djies cana yega pidi esun di bo gusto. Diabierna tin Rabo Stoba of Kerri Kerri, anto e Sopi di Dia ta Seafood Soup.

TUR Diadomingo tin e mihor y mas dushi BBQ na Aruba.