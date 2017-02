150.000 florin tin cu bay, Lotto di Dia ta “roll down” awe

ORANJESTAD, Aruba – 2 di februari, 2017: Un di e caracteristicanan mas gusta di Lotto di Dia ta cu e jackpot no ta surpasa 150 mil florin. Pues, ora cu e yega e suma aki, Lotto ta aplica e asina yama “roll down” y un, of mas, hende mester gana e jackpot. E premio tin cu bay!

Ora e yega su jackpot maximo di 150 mil florin si no tin hungado cu tur cinco (5) cifra corecto, ta busca si tin persona cu tin cuater (4) di e cinco cifranan corecto. Mayoria biaha e buskeda ta stop na cuater cifra, pero si no logra haya hungado cu cuater cifra corecto, Lotto ta sigui busca pa un of mas hungado cu tin tres (3) cifra corecto y ta reparti e premio entre e ganadonan aki. Esaki kiermen cu e sorteo di awe, diahuebs, mester tin ganado.

Lotto di Dia ta hunga tur dia y ta costa solamente Afl. 2 pa ticket y tin un wega adicional cu yama Facilito, cu ta costa un florin so mas y ta brinda chens pa gana premio cash instantaneo. Pues no mester warda pa sorteo di anochi, paso ta haya sa na e momento cu bo haya e ticket den bo man si bo ta ganado di premio cash. Pidi bo rebendedo pa bo Lotto Di Dia y su Facilito awe.

Lotto, e loteria di Aruba tin 8 diferente wega; Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.