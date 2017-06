Lotto ta cla pa cambia bida di un hende cu e premio di Mini Mega Plus ta cual ta 2.800.000,00 florin

No keda sin cumpra bo Mega Plus pa e sorteo di awe, ya cu diamars ultimo no tabatin ganado y tanto e premio di Mini Mega como esun di e Mega Plus a crece pa ofrece un total di 2.800.000,00 florin como e prome premio. E sorteo ta awe nochi, dia 16 di Juni pa 9:00PM “live” via Tele Aruba, Canal 13.

Tin dos forma pa hunga Mini Mega y Mega Plus: Pidi e rebendedo di Lotto pa un ticket Loco of scoge cuatro number entre “01” te cu, y incluyendo “30” y un Mega Ball, cual ta un number entre “01” te cu y incluyendo “15”. E Mini Mega ta costa Afl. 5 y e Mega Plus solamente Afl. 2,= mas.



Lotto, e Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungandonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.