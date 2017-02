Siman pasa awe24.com a publica e inval na Nuñe te awe Ministerio Publico Hulandes ta pone riba nan website

Voor meer dan miljoen beslag op onroerend goed van veroordeelde drugscrimineel

31 januari 2017 - Functioneel Parket

De autoriteiten op Aruba hebben een 66-jarige Nederlander aangehouden in een onderzoek door de FIOD en politie naar witwassen, belastingfraude, valsheid in geschrift en het vermoedelijk met valse documenten aanvragen van een uitkering. De verdachte is vandaag overgeleverd aan Nederland. Er is in Nederland en op Aruba voor meer dan een miljoen euro beslag gelegd.

De 66-jarige Nederlander is eigenaar van een appartementencomplex op Aruba. Daarnaast bezit hij in Nederland een woning. De appartementen en woning worden verhuurd. In één van de appartementen op Aruba woont de verdachte. Het vermoeden is dat het onroerend goed is aangekocht met crimineel verdiende gelden en dat de gelden op die manier worden witgewassen. Daarnaast is het vermoeden dat de verdachte belastingfraude heeft gepleegd en met valse loonstroken een uitkering heeft aangevraagd.

De verdachte is in 1994 veroordeeld voor drugshandel. De rechtbank legde hem twee en een half jaar gevangenisstraf en een geldboete op.

Beslag op waardevolle zaken

De Arubaanse politie, FIOT (Arubaanse FIOD) en het Arubaanse Openbaar Ministerie hebben op dinsdag 24 januari een appartementencomplex doorzocht op Aruba. Bij de doorzoeking van het appartementencomplex is beslag gelegd op administratie. Daarnaast is er beslag gelegd op huurpenningen en onroerend goed. De verdachte is in zijn appartement op Aruba aangehouden en Nederland heeft de Arubaanse autoriteiten verzocht om overlevering.

Aanpak witwassen prioriteit

De aanpak van witwassen heeft prioriteit bij de overheid, omdat het van groot belang is voor de effectieve bestrijding van allerlei vormen van ernstige criminaliteit. Het versluieren van de criminele herkomst van opbrengsten van misdrijven stelt daders van deze misdrijven in staat om buiten het bereik van de opsporingsinstanties te blijven en ongestoord van het vergaarde vermogen te genieten.

Samenwerkingsverband

Het strafrechtelijk onderzoek wordt uitgevoerd door een zogenoemd Combiteam. Een Combiteam is een samenwerkingsverband van de politie en FIOD. Het Combiteam richt zich op de combinatie van georganiseerde misdaad en witwassen door middel van financiële constructies. Voor het witwassen heb je facilitators nodig, waaronder financiële dienstverleners en trustkantoren. Onder facilitators verstaan we niet alleen financiële dienstverleners, maar ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman. Het gaat om criminaliteit die de integriteit van stelsels aantast, op het snijvlak tussen onder- en bovenwereld. Het Combiteam wordt aangestuurd door het Landelijk Parket en het Functioneel Parket. Het Combiteam doet daarnaast onderzoek naar criminelen die veel geld hebben verdiend en van wie het vermogen nauwelijks traceerbaar is door ingewikkelde financiële constructies.