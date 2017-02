Turista pata pata a haya un "single night stay bedroom" na e celnan na Shaba All Stars Resort

Diamars madruga a drenta informe di cu tin un persona benta abao pata pata banda di Louis Vuitton riba L.G. Smith Blvd., mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a nota cu e persona aki cual ta un turista ta pata pata burachi y no tabata reacciona a base di esaki pa mas seguridad a solicita presencia di ambulans. Na yegada di e ambulans nan a cuminsa atende y a hib'e den e ambulans. Mientras cu e tabata ser atendi den e ambulans e turista a cuminsa bin bij y a baha for di e ambulans y no tabata kier a haya atencion di nan. Polis a ser avisa di esaki y a bolbe manda e patruya. Pero debi cu su condicion no tabata mucho bon ela cay sinta dilanti un joyeria den e cercania. E personal di ambulans a purba atrobe pa sigui atende pero e resultado tabata envano y a laga esaki pa polis. Polis na su turno a pidi pa e dogcatcher y a dun'e un cuarto gratis na Shaba All Stars Resort pa asina e saca su wayaba. E turista aki tabata tin suerte cu ningun choller a atak'e ni horta su cartera.