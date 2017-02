Varios patruya a bay na Catiri pa un informe di tironan cu lo a cay den e area

Diaranzon madruga a drenta informe di un caso di tiramento na Catiri, mesora a dirigi varios unidad na e sitio. Na yegada di e patruya a bin encontra cu un dama ta yora y un auto cu su windshield destrui. Polis a compronde for di bisiñanan cu nan lo a scucha como 5 tiro. Polis a busca den e area pa huls pero no a encontra ningun. Ora cu polis a papia cu e dama na yoramento esaki no kier a bisa mucho cos y a retene informacion pa motibo di miedo. E unico cos cu nos por a compronde cu aki lo ta trata di un expareha. Testigonan a declara cu tabata tin 2 homber y 2 muher den un confrontacion.