“Lotto di Dia” a parti 150.000 florin entre 37 feliz ganador

ORANJESTAD, Aruba – 3 di februari, 2017: Ayera, 2 di februari, Lotto Di Dia a yega su jackpot maximo di 150.000 florin y e la wordo gana entre 37 persona. Ya caba 6 di persona a pasa busca nan check di 4.054 florin. Lotto sigur ta felicita cada un di e ganadonan aki. Lotto Di Dia a wordo gana cu Match 4 cu numbernan: 13-18-19-20-29, na e siguiente rebendedonan:

Jenny's Lottery, Caden Alexander Dakota, Get Rich Rudolf Aredstraat, Get Rich Dakota, Mama Trida Lottery, Gitano, Lucky Angel, Martha's Lottery 2x, Botanica Koyari 2x, Big Ten Lottery, Euro Lottery 2x, Kinesia Palm Beach, Lucky Dragon2, Ritmo Lottery, Indio Stewart Lottery Santa Helena 2x, Lucky Spot 2x, Rina Highway, Vegas Lottery, Lucky Numbers, You Win Lottery, The New Welcome Lottery, Flor di Shoshoro, Lucky Cher-Ann II 2x, Lucky Number Wilhelminastraat 2x, Ger Rich Certified, Tele Uno II, Suemar Lottery, Cristal Lottery, Lucky Mac, Mi Estrellita Lottery, GG Lottery.

Pabien na tur e ganadonan di 4.054 florin cu Lotto Di Dia! Pasa libremente na oficina di Lotto, na Paardenbaaistraat 10, cu ID valido y ticket ganado, pa buska bo premio.

Lotto, e loteria di Aruba tin diferente wega; Catochi, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou di Lotto, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.