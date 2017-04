Esaki ta un bon solucion pa un Soppi rapido, delicioso y Saludable, "Struik" producto di calidad for di Hulanda

Struik ta un marca di blekki sopi delicioso y saludable traha na Hulanda, e ta facil djies yega basha, keinta, y bebe. 1-2-3 Rapido y bo tin un excelente soppi cu e berduranan y ingredientenan cu bo tin mester diariamente. E ta bon pa hiba trabao y keinte ayanan y alimenta bo mes cu un di e sabornan di e Soppi Struik, tin Tomaat, Kip y tambe e famoso Erwten Soep. E ta bin den blekki personal (400mL) of dobbel (800mL) y esaki no mester mezcla cu nada djies keinte riba stove of den microwave anto ta cla! Bon apetit cu Struik Soep riba e menu.