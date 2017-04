Self Defense Krav Maga Aruba. Join nos klas nan di self defense Krav Maga Sistema di Combate Israeli. E sistema mas efectivo na mundo. Grandi y chikito homber y muher ta welcome. Bo a pensa kico bo lo hasi si bo wordo ataca cu man? of cu arma blanco of di candela? Bo ta mentalmente y fisicamente cla? Prepara bo mes awe pasobra mañan por ta laat. Nos ta wardabo na nos HQ na Santa Cruz. Pa mas informacion yama 5924788