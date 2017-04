Despues di un rato cu polis a persigui e auto aki y a perde fey bista, un otro patruya ta top'e accidenta

Diadomingo madruga un patruya atento a nota un auto Mitsubishi Lancer preto coriendo sospechoso, mesora nan a bay su tras y a dun'e ordo pa para pero e chofer a primi trott y a logra despista e patruya y nan a perde fey bista. Unico cos cu nan a logra nota ta un pasahero cu petchi color cla. Un rato despues un otro patruya a bin topa cu e Lancer aki accidenta na e rotonde Las Americas. Algun testigo a declara cu e auto a bini demasiado duro for di pabao y no a logra para na tempo y a subi e rotonde destruyendo e arm di e auto y a bay keda para memey caminda parti pazuid di e rotonde y e testigonan a mira 2 sospechoso core bula afo y bay direccion pabao na careda na pia. Un otro patruya a bin topa un di e sospechosonan cu tabata cuadra cu e descripcion duna y nan a a detene. E sospechoso deteni mes a declara cu e tabata pasahero y cu ela haya lift cu e chofer pero e no conose y e chofer a sigui core bay un poco mas pabao bay lague. Polis a busca den e area pero no a encontre. Polis a nota cu e auto su switch ta kibra dunando e impresion cu esaki ta procedente di joyriding. Polis a confisca e vehiculo pa mas investigacion.