"NOS TIN ADEN!" A MUSTRA NAN PODER NA CLUB PRIMAVERA!

Club Primavera --- Diasabra anochi 1 di april na Club Portugues na Primavera, e prome anochi di e classico Sesosport di 2017 a tuma lugar, caminda cu mayoria di teamnan cu semper ta bin bataya a presenta pa mustra cu pa nan si no tin joke! "Geen grapjes" tabata e style di pregunta tambe di club, y ta varios biaha por a wak grawatamento di cabes ora di busca solucion na locual ta parse cu no tin! Vooral e puzzel den forma di "Rebus" a sa di dal duro n'e team nobonan, caminda cu dos team so a logra saca e e palabra "Golpe de Estado", y e som (2'or + 3 bacoba + 3 bacoba x 11 huki = 38)!

Na cuminsamento di e anochi, hopi tabata puntra nan mes ta cua di e teamnan classico manera "De Wijze Oma's", "The Powerpuff Girls", "Nos Tin Aden!", "No Problem", "Casi Tur Ora Bon", "Brain Blast", "Old Parr", "Kibra Seso", of "Gaña Sa" lo bay cu e corona e biaha aki, of por ta un di e nobonan cu nomber exotico manera "Toxic Flower", "1 April", "Mustra Sabi", of "Sesonan Bashi" lo sa di sorpresa un y tur. Sinembargo, ya for di mita tempo a cuminsa bira bisto cu'n biaha mas Team "Nos Tin Aden!" ta bay ta resulta e weso duro di e anochi! Y na half time, "Nos Tin Aden!" tabata hibando un bentaha di 4 punto ariba nan rivalnan "No Problem". Un bentaha no grandi, pero den 2do buelta Team "Nos Tin Aden" a sali ranca partiendo sla tras di sla y no a duna niun chance mas, cu excepcion di pregunta 28 caminda nan a trompica malamente ariba e "strikvraag" di 1 April! Mientras tanto otro team fuerte, esta "The Powerpuff Girls" a "pick up" nan "act" pa na final nan "edge" Team "No Problem" cu diferensia di un punto so! pero, mientras cu "Powerpuff" tabata lucha mano a mano cu "No Problem" pa e punta, Team "Nos Tin Aden" a pone cla y raspa ta ken ta "Boss" e anochi aki door di tuma un bentaha impresionante ariba "Powerpuff Girls" di 9 punto! Na final e score tabata 1) "Nos Tin Aden" cu 74 punto; 2) "Powerpuff Girls" cu 65 punto; 3) "No Problem" cu 64 punto. Mester menciona cu honor si cu teamnan manera "Kibra Seso", "Casi Tur Ora Bon", "Sesonan Bashi", "De Wijze Oma's", y "Brain Blast" a sali hopi cerca di 4 pa di 9 luga, cu empate di scorenan hopi cerca di otro. Un palabra di gradesimento di parti di directiva di club ta bay na tur e cantidad di teamnan cu a bin crea un tremendo ambiente di tension, emocion, y alegria e anochi aki. Sin boso nos no por! Danki!