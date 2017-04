Dama chofer sin rijbewijs a core duro riba Sasakiweg perde control y a bay dal riba palo di lus

Diahuebs madruga a drenta informe di un accidente riba Sasakiweg poco mas panort di ex-edificio di House of ‎Cheng, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu e dama chofer cu no tin rijbewijs tabata coriendo cu velocidad halto y pa un of otro motibo ela perde control y a bay dal riba un palo di lus. E impacto tabata poco fuerte den banda pero afortunadamente ningun hende a resulta herida pero si un wiel a keda kibra.