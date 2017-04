Mireille Sint Jago (MEP): Otmar ta kere e por gaña tur hende tur ora! NO POR!

"One can fool SOME of the people ALL the time, one can even fool ALL of the people SOME of the time, but he who thinks he can fool ALL of the people ALL of the time is the biggest fool."

Despues di forma parti di Gobierno Eman 1 y 2, awor Otmar Oduber kier convence pueblo cu awor si e sa con pa goberna. Kico e ta kere cu pueblo di Aruba ta? Nos no ta hende bobo cu ta kere den su Forsa Nobo! Nunca prome den historia Aruba a conoce un crisis asina grandi riba tereno di Economia, Turismo, Criminalidad, Salubridad Publico, Asuntonan Social, Educacion y mucho mas.

Pa casi 8 aña, Otmar Oduber a forma parti di e Gobierno aki como Minister di Turismo. E ta un di esnan cu a causa e problema. Esun cu a causa e problema NO POR forma parti di e solucion! Pasobra si awor bo tin e solucion, pakico a causa e problema pa cuminsa? Otmar Oduber a keda sostene e Gobierno di Mike Eman pa casi henter e 8 aña di Gobernacion.

Si pueblo ta e curason di Pais Aruba, turismo su pulmon y finansa e sanger... Un cierto Otmar Oduber a para wak con su Gobierno a chupa tur e sanger, mientras e mes a klem e pulmon pa asina nenga e curason oxigeno. E meta di AVP ta pa manda pueblo di Aruba den un coma! Pa Otmar Oduber haya un chens pa Goberna pais Aruba un biaha mas, e lo mester FORSA pa nace di NOBO!!

Pueblo mester di un Gobierno cu ta maneha Aruba na un manera responsabel. Cu ta inyecta nos economia cu solucionnan cu ta laga tur e organonan den nos Gobierno funciona bon bek. Un maneho financiero responsabel ta nos prioridad! Ta p'esey ami tin tur confiansa cu dia 22 di september e curason di Aruba lo bay bati duro. Un pueblo uni cu masalmente lo vota! Pa mi, esey ta primordial. Asina SO idealismo lo vence materialismo. Hunto p'e cambio, sin miedo, pasobra e ta nos derecho pa scoge pa un miho futuro pa nos pais. Nos curason merece!