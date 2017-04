Ladronnan abusador a drenta horta bebidanan pa evento deportivo na Veld di Monserat

Diasabra mainta a drenta informe di un caso di kiebro y ladronicia na e veld di Monserat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata un caso di kiebro y ladronicia for di un container. E dama encarga cu e evento a hiba e cosnan na e container diabierna atardi y ela ripara cu mas panort tabata tin un pick-up cora sospechoso pero e no a pensa mes cu esakinan lo tabata vigilando e ora of dia cu e ta trese e mercancia pa asina den oranan di anochi e nan comete nan abuso. Polis a tuma e keho.