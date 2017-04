Polis a bay Sorsacastraat pa un caso di destruccion causa posiblemente pa un ex cu a yega ey madruga

Diadomingo mainta a drenta informe di un caso di destruccion na Sorsacastraat, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde y a tuma e keho di un destruccion cu e dama ‎a duna. Den oranan di madruga un ex a presenta y tabata busca problema y e dama a yama polis pero na yegada di e patruya ya caba e ex a baha na awa y bay, pero den oranan di mainta e dama victima a tuma nota di destruccion na su propiedad, e dama a haci e keho pero no por a confirma cu ta e ex a haci e destruccion.