Luigi Bergen di MEP: Durante bishita, Pueblo ta Sclama: No mas AVP!!!

Rapport di Fondo Monetario Internacional (IMF) y rapport di Banco Central di Aruba (CBA) cu recien a keda publica, ta conclui cu e maneho financiero di Gabinete Mike Eman I y II di 2009 – 2017 ta un desaster total. Ariba su mes esaki no ta un noticia cu ta sorprende nos. Nos ta haya c’e informacion a sali hopi laat, pero mihor laat cu nunca. Ambos instancia ta indica cu Mike mester tuma mas medida riba lomba di pueblo.

Den defensa di Gobierno, un Parlamentario, imaginabo un Parlamentario (!) ta sali bisa cu nunca Gobierno a tuma medida. Esaki ta un muestra cu Marlon Sneek nunca a haci su trabao debidamente, esta di controla Gobierno. Banda di esey e ta gaña tambe, pero esey ta AVP!! E periodo ey Otmar ‘papia bunita’ Oduber tabata Minister y Marisol ‘mokete riba cachete’ Tromp tambe a forma parti di e bagamunderia financiero di AVP!!

Bishitando hogarnan di nos dushi hendenan nos ta scucha con caro e bida a bira. Placa no ta yega pa come mas. Mester scoge cua recibo ta paga e luna aki, di coriente of di awa. Algun cas no conoce e ‘luho’ aki mes, pasobra simplemente no tin coriente of no tin awa, of no tin ningun di dos. Mester scucha con muchanan ta bay scol sin come, cu hamber. Kisas e anochi prome tampoco no a come, pasobra no tin. Prijs den supermercado a bira casi impagabel. No por sali dal un keiro, pasobra prijs di gasolin ta ‘sky-high’.

Diferente hende ta yora y bisa cu Mike a priminti nan pa drecha e situacion. Un señora a bisami: “Luigi, na 2013 Mike a brasami y bisami cu mi situacion lo mehora. Awe mi no por paga coriente mas.” E ora ami mester afirma cu Mike ta un gañado, e ta haci totalmente contrario na loke e ta bisa. Ata prueba, con Mike y otro ta gaña!!





​Nos ta mustra loke Mike a priminti

​den campaña y loke Mike a haci

​den gobernacion.

Gaña di elimina BBO y a his’e te

3.5%.

Gaña di baha prijs di gasolin y

​​​ awor e ta mas caro cu nunca.

Gaña di kita medida y a pone 27

medida riba lomba di pueblo.

MEP ta trece Cambio Sin Miedo:

Pa trece alivio den cada hogar, e prestigioso partido MEP ta

introduci control di prijs mas riguroso den supermercado,

amplia e canasta basico cu producto necesario p’un dieta

balansa, aplica un maneho mas humano pa esnan cu re-

traso den pago di recibo di awa y coriente, baha prijs di awa y coriente door di elimina hedging y explora e posibilidad di importa gasolin mas barata for di paisnan den region. Hunto c’e Pueblo p’e Cambio tan Anhela!!!