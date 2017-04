Red Machine ta sali campeon pa di 24 aña di nos baseball AA, ATCO Indians ta sali sub-campeon

E Powerade Final Series a continua cu e partido desicivo number 7 riba diasabra ultimo. Den un Stadion Nadi Croes/ Crismo completamento yena cu fanaticada y den un wega yena cu emocion y batazonan, Aruba lo a bay conoce su Campeon. E prome bala a wordo tira dor di Mito ‘Cocoyoco” Van der Biezen, representante di Umpirenan Uni y e himno a wordo canta pa e hoben Jonathan Croes, cu ta nos actual ganador di e festival di himno y bandera y tambe ex-rey di Dande. Encuanto e partido mes, e equipo di ATCO Indians a cuminza e partido cu tur intencion di captura e titulo campeon caminda den e prome inning, Jourick Blanco ta deposita e bala over di left field pa un homerun di 3 careda. Despues den di e 3 inning, Jourck ta bolbe bula cura cu un homerun di 2 careda pa hasi e wega 5-.0. Tawatin tur indicacion cu e wega aki lo tawata cla. Pero e equipo di Red Machine tawatin otro ideanan y ta hasi un comeback increibel cuminzando den ceramento di 4 inning caminda nan ta anota 3 careda pa hasi e wega 5-3, lidera pa un doblete di Kenny Hart. Despues den di 5 inning, Red Machine ta bolbe score 3 careda pa hasi e wega 6-5. Pero den di 6 inning, ATCO Indians ta reacciona y ta score 2 careda pa hasi e wega cu contribucion di Darl Quandus y un triplete. Red Machine no ta baha cabez y den di 6 inning ta bolter e score atrobe ora cu Rolando Bido ta connecta un batazo di cuater skina pa e empata e wega na 7. Pero esey tawata e cuminzamento, paso nan ta score 4 careda mas den inning, caminda ATCO Indians ta utiliza 3 pitcher, y Kenny Hart ta lidera e atake pa hasi e wega 11-7. Na final e score a termina 13-7 pa Red Machine y pues ta titula campeon tambe di nos baseball AA. Pitcher ganador a resulta Richinell Matos cu a cubri full e wega, y tambe a resulta di ta e Most Valuable Player di e Series ganando 3 wega. E player of the game a resulta di ta Kenny Hart cu empuha 6 careda den e partido aki. Directiva di ABBA ta felicita e Red Machine cu su di 24 titulo campeonil y tambe ATCO Indians cu nan sub-campeon. Ambos equipo a duna tur loke nan tawata por y e ganador a sali e pueblo y fanaticonan di Aruba. Nan goza un super series. Un biaha mas pabien y danki na e pueblo cu a sa di bin apoya baseball local y e dos equiponan aki.