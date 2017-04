Accidente hit and run na Palm Beach, e chofer irresponsable a core bay laga victima herida atras

Dialuna atardi a drenta informe di un accidente cu hende herida na Palm Beach dilanti di Unicasa, mesora a dirigi tanto polis como ambulans na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un accidente hit and run unda un auto cu a bay sali for di banda di Unicasa y a haya chance for di un auto den e fila pa bay pabao of bay nort y a core sali bay pariba sin a wak e pick-up cu tabata bayendo pabao den e rijstrook pa bay na man robez y nan a dal den otro. E auto mes cu a ocasiona e accidente (esun cu a sali for di banda di Unicasa) a core bay for di e sitio lagando e chofer di e pick-up herida atras. Polis mesora a bay revisa e grabacion di e camara di seguridad ey cerca pa asina logra haya e chofer pone para responsable pa su actonan. Na yegada di e ambulans nan a atende e chofer.