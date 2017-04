Mireille Sint Jago (MEP): MEP lo percura pa tur mucha gusta lesa buki na Papiamento!

Un di e problemanan den enseñansa ta e idioma Hulandes. Sea e mucha ta wordo confronta cu esaki como idioma di instruccion den klas 1 basis, klas 5 basis, na EPB, MAVO HAVO VWO etc. Un cos ta sigur... E ta un situacion abnormal cu no ta trece e resultadonan desea. Ora nos papia cu na Aruba no tin un cultura di lesa, nos semper ta bisa cu esey no ta e CAUSA pero e RESULTADO di mantene un sistema di educacion cu no ta sirbi ni cuadra cu esnan cu ta haci uzo di dje.

Pa lesa buki y gusta e storianan, e mucha of hoben cu ta lesa mester compronde kico e ta lesa. Cu e informacion ey e ta traha imagennan den su cabes. E pelicula aki ta bin acompaña di emocionnan y henter e experiencia aki ta crea un sentimento unico pa cu e buki cu ta wordo lesa. Asina e mucha ta haya un experiencia positivo cu ta smaak na mas.

E nivel di AVI-lezen cu un mucha tin, no ta bisa nada di e nivel di comprension di e idioma Hulandes. Ta solamente un habilidad tecnico cu ta wordo logra. Nos lo mester traha mas riba vocabulario y ofrece ayudo na Papiamento online.

E lenga materno eigenlijk ta e idioma pa cuminsa cun'e na scol. Esaki lo mester core di e prome dia di scol te na e edad di 15 aña. Manera e hoben por expresa su mes den su propio lenga materno... E lo ta capacita pa traduci, debati y conversa riba un nivel mas halto. Un dicho conoci ta: "You cannot think deeper than your vocabulary allows you to." Tanten cu nos no siña nos yiunan pa debati, lesa y skirbi na Papiamento, nan lo keda atras y lo no tin hopi oportunidad pa discuti of argumenta riba un topico specifico.

Ta pesey mi ta sigur cu Enseñansa lo bira hopi mas miho cu nos den MEP, miho cu Mireille. Nos lo percura pa tur mucha gusta lesa door di amplia e oferta pa nos muchanan na Papiamento. Ya caba nos tin e proyecto Scol Multilingual cu ta uno exitoso, aunque Gobierno no a sigui evalua y stimula e proyecto aki. Cu MEP cada mucha lo siña compronde tur locual e ta lesa!

Pa nos soluciona un problema asina grandi y impactante riba nos comunidad, e ta necesario pa nos tur bay hunto p'e cambio!!

Un pueblo consciente, esey ta nos prioridad! Futuro generacionnan cu por lesa, compronde y expresa nan mes bon... Esey nos mester: Mandatarionan cu ta scucha e deseonan y dolor di e educadornan y henter comunidad!