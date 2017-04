Ladronicia forma di Lobster Tails y Carni for di Brasil for di container di agencia

Dialuna anochi laat a drenta informe cu pariba di ex-Dura Home Center ladronnan a drenta un deposito, despues di basta rato patruya ta yega, pero no a logra haya e sospechosonanan. Un rato despues nan a ser informa cu patras di e area caminda tabata tin e compania di seguridad, e grupo di ladron a pone varios caha cu nan a logra horta for di e deposito.

Enberdad ora cu polis a bay controla e sitio a bin descubri cu e ladronan a corta pa drenta. Ta asina cu ta trata di un deposito unda paden tin freezer grandi di cuminda.

ESnan cu a drenta, a bin bon prepara y tabata sa bon kiko nan ta haci. E parti pafor a haya e jacketnan special pa drenta freezer y gloves, tambe nan a pone refresco y paki buscuchi pa come, tur e esaki mientras nan ta hortando lobster tails y carni di Brazil.

Tras di un container a haya cantidad grandi di caha di lobster tails y carni stiwa ariba otro, cla pa bay cu nan.

Prome cu polis a yega ya un auto a bay for di e sitio caba, posiblemente ya varios caha di carni y di lobster a somenta caba.

Loke a keda tabata paso nan a ser stroba.