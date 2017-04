Guarda Nos Costa ta sigui cu su controlnan na diferente parti y lo bay aumenta esakinan

Diamars anochi atrobe oficialnan di Guarda Nos Costa a subi caya pa controla, nan a encontra atrobe cu hendenan cu no por a mustra e documento cu nan tin permiso pa ta y pa traha na Aruba. Esnan cu no tabata tin nan permiso cu nan esakinan tabata ser hiba na oficina pa asina revisa si nan tin permiso. Si nan tin nan ta ser laga den libertad pero si nan no tin nan lo ser deporta. E tipo di controlnan aki lo bay ta aumentando mas y mas.