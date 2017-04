Karel Maduro di MEP: Parlamentarionan di AVP ta trata den Parlamento di Aruba manera den un parlamento di imitacion.

Pueblo di Aruba, a bira un custumber caba di e parlamentarionan di AVP, pa trata tur asunto cu ta concerni iregularidadnan di parti di e ministernan di AVP, na un manera desinteresa. Haciendo nan mes complice di e echonan of di e incapacidad di e ministernan. Den e caso specifico di dia 12 april ultimo, e parlamentarionan di AVP ta djis haci politica barata, defendiendo un minister completamente incompetente a base di e resultadonan negativo di su ministerio. Por cierto, e defensa na fabor di e minister ta basa solamente riba comparacion di 10 aña atras y mas. Pa mi esaki ta na un forma despreciabel door cu e parlamentarionan ta wordo paga pa controla e ministernan y no pa apoya deficiencia gubernamental. Mas hilarico ta cu parlamentario Tromp ta bin bisa cu bao maneho di AVP, criminalidad a baha cu 50%. Esaki ta e sindroma di desesperacion di perde 13.000 florin pa luna. Henter mundo sa cu esey NO ta verdad. Ta Tromp so no sa. Manera Pachi Damon a bisa:”tur hende sa cu Tromp ta, ta su so no sa cu e ta”.

No tin otro cos pa wanta na dje di parti di e parlamentarionan di AVP cu ta bay coba den pasado. Lubidando cu nos ta bidando den presente y bayendo pa futuro. Ni esey nan no por visualisa.

Loke si cu e actitud aki di AVP den parlamento ta mustra, ta cu nan NO ta worry en lo absoluto kico ta pasando cu e pueblo di Aruba. Esaki mester por sirbi pa e pueblo husga AVP fuertemente pa cu eleccion 2017.

Con AVP por defende minister Dowers si e minister ta na altura di e corupcion cu e terenonan cu minister Sevinger a corumpi cu nan hunto cu famia Arends? Kico Dowers a haci cu e asunto di droga unda ex minister Oduber supuestamente tabata envolvi? Dicon Dowers a permiti minister Paul Croes haci y deshaci cu permisonan sin a haci algo al respecto? Ki accion Dowers a tuma relaciona cu e casonan den corte cu ministernan di AVP a perde, culpa di ta corupto? Ki accion Dowers a tuma pa frena e entrada masal di ilegalnan via laman? Ki accion di prevencion Dowers a tuma contra criminalidad pa cu e seguridad di e pueblo? Minister Dowers a laga kita e radar, kita e helicopter, elimina Warda nos Costa y tur caso di criminalidad, e ta expresa su mes den percepcion y no cu realidad (High Season).

Pa motibo di e conducta di e parlamentarionan di AVP, Aruba su Parlamento por wordo considera un NEP Parlament? Esaki ta keda sosode te ora cu e propio pueblo lanta riba y bisa no mas, basta awor, nos kier un cambio asta den e forma con ta trata den parlamento. Parlamento mester traha segun e constitucion di Aruba ta prescribi. Esta cu e ministernan tin cu duna rason y cuenta na Parlamento y no contrario. AVP a converti tur loke ta bon den loke ta malo y ainda falta.