U.P.P.: Siman Santo, un siman di reflexion riba e importancia y e balor di nos existencia como hende y pueblo.

Drentando e Siman Santo, partido UPP kier a haci uzo di oportunidad pa nos por uza e siman aki como un siman di reflexion riba e importancia y balor di nos existencia. Nos sa cu hopi tambe ta mira e Siman Santo como un oportunidad pa bay distrai y fiesta. Pero nos ta kere cu e ta un periodo hopi serio cu mester bay pareu cu un refleccion profundo.

Aruba ta na vispera di un otro eleccion y si nos kier acepta of no, e eleccion aki sigur ta uno di trascendental importancia. Aruba su problemanan riba practicamente tur tereno ta insormuntabel, pero nos comunidad parce di no kier mira e realidad, pero ta prefera di bay tras di tur loke ta briya, apesar cu e no ta oro. Y aki ta unda cu loke profeta Hosea 4:6 ta splica cu “Mi Pueblo ta padece pa falta di conocemento”. Banda di esaki nos tin e situacion internacional cu no ta mustrando alentador, pero nos aki na Aruba, incluyendo gobernantenan, nos parlamentarionan y partidonan politico no ta parando keto n’esaki. Kico nos ta bay haci ora e situacion bira mas pio? Con nos ta bay atende cu e siguiente crisis cu ta na caminda y cu ta mas devastador cu e crisis financiero mundial cu nos a pasa aden caba?

Un frase hopi scucha ta "Dios a crea mundo pa tur hende, pero poco privilegia so ta destina pa drenta e mundo cu ta bin". Den tempo di Hesus esaki tabata continuamente un punto di discusion. Pero Hesus a siña nos cu husticia social ta forma e base principal den un comunidad. Den nos mundo di awendia esaki ta un comunidad cu menos desempleo, educacion pa un y tur, salubridad publico pa tur, menos discrepancia entre salarionan, hopi atencion pa esnan margina, sin agresividad ni delincuencia, chantage ni corupcion, sin vandalismo ni violencia, sin desunion ni rabia. Ken di nos no ta soña cu un comunidad dushi asina? E por wordu alcansa den gran parti, si nos tur pone husticia social como un prioridad saliendo for di nos fe y speranza cu nos, a base di nos conocemento, nos lo por scohe entre e bon y malo. Cu otro palabra, ya desde su tempo, Hesus como un revolucionario, tabata mira cu Bon Gobernacion, lo mester garantiza husticia social, pa asina evita cu nos como pueblo lo por wordo destrui. Manera den Proverbionan 14:34 ta bisa “Husticia ta halsa un nacion, ma pica ta e perdicion di un Pueblo.”

Na Aruba y na mundo, nos ta pasando den temponan dificil, yen di turbulencia , di confusion y conflicto. Pero nos consenshi mester splica nos, mester convence nos, cu nos mester distingui entre e bon y e malo. Nos mester scohe si nos kier ta un nacion, un pueblo, un Aruba halsa, of un pueblo den perdicion y den berguensa.

Nos ta den un siman, cu nos mester reflexiona riba e pakico di nos existencia. Ta un siman unda nos mester puntra nos mes si union ta keda un utopia aki na Aruba, un esfuerso cu lo no wordo logra nunca mas. Of nos tin cu realisa cu union ta e motor cu lo mester yuda nos surpasa e temponan dificil nos dilanti. Y cu esaki ta caminda corecto pa salbaguardia nos pais, nos nacion y nos mundo.

Nos mester realisa cu e morto di Hesus, Yiu di Dios, ta wordo celebra na mes momento cu duele (morto) y cu alegria (resureccion). E sacrificio aki Dios a haci pa salba nos mundo. Nos mundo cu dia pa dia parce cu e imagen personal ta mas importante cu tur cos y cu ta inverti hopi placa pa mantene esaki y si por mehora. Unda cu e dicho cu “man robes no mester sa kico man drecha ta duna” no ta importante mas, sino e egocentrismo y populismo, pa drecha imagen personal.

Nos mundo parce di a laga arrogancia di poder, materialismo y consumismo domina e balor humano. Un mundo unda cu interes personal ta mas importante y ta wordo alaba, y cu ta pone nos comete actonan di traicion maner Hudas a haci of di nenga manera Pedro a haci riba dia di e huicio di Jesus.

Pesey den e Siman Santo aki, UPP kier enfatisa cu mas cu nunca nos mester reflexiona na un manera sereno riba kico nos kier pa nos pais. Nos ta kere cu loke nos kier recorda den e temporada aki, tin su repercucion riba henter nos bida, como hende y como nacion. E tin su mensahe pa nos. Pero nos mester sa di haci e bon escogencia.



Lider di UPP

C.A.S.D. Wever

12 april 2017