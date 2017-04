Mireille Sint Jago (MEP): Asina por preveni fraude durante examen

Manera nos tur por a lesa, un bes mas un examen a bira conoci prome cu esaki a wordo teni. Awor nos por cana rond y punta dede tur caminda, pero mas efectivo ta si nos acepta cu den cualkier pais rond mundo esaki sa pasa y pa nos percura pa limita e oportunidad aki. Antes, mi ta papia di mas cu 15 aña pasa, esaki no tawata sosode, pasobra e examennan mester ta den un envelop cu ta seya te na e momento cu tin examen. Con e por ta posibel cu awor si esaki por pasa? Pasobra e protocol a cambia y e tecnologia ta haci’e posibel.

Algun aña caba nos tin e situacion cu un examen pa un candidato cu ta dyslectisch, lo mester wordo geprint na un letter mas grandi. Protocol ta dicta pa e copianan aki wordo saca adelanta. Pero no ta stipula cuanto tempo prome esaki mester sosode. Awor si ta saca copia un siman prome of 1 ora prome ta haci un diferencia pa e siguiente motibonan:

1) Mayoria di nos no sa cu e printer ta warda locual a wordo gescand den su memoria. Cualkier hende cu aceso y conocemento con pa saca e info aki, por bay bek den e memoria di e printer pa saca e informacion aki.

2) Tin biaha e printer opdracht no a bay bon y e opdracht ta keda den e printer queue. Cualkier hende cu tin aceso na e printer aki y tin malintencion, por haci abuso di e situacion aki.

3) Tambe ta posibel cu papel a caba net prome cu e ultimo cantidad di blachi a wordo geprint. Esun cu yega y pone papel despues, lo haya e ultimo print aki di e tarea prome. Atrobe, si esaki cay den man di hende robes, e examen por lek uit.

4) Tin biaha un e-mail ta wordo manda pa un persona robes. Awendia un docente mes lo por tin hopi hende den su contactlist y computer ta selecta automaticamente e nombernan cu ta aparece.

5) E organisacion caminda e ta traha tin un sistema cu ta duna aceso na e-mail di tur trahador. Esak por trece cu ne, cu bo por haya un e-mail cu no ta dirigi na bo persona of abo ta manda un e-mail pa e persona robes.Tanten tin hende cu ta traha, lo tin espacio pa eror. Locual nos ta trata, ta pa minimalisa esaki.

Kico lo ta e solucion pa cu esaki?

E solucionnan ta por ehempel:

1. Limita e cantidad di hende cu por tin aceso na e material di examen of machin di copia.

2. Limita e tempo ofrece pa saca copia adelanta pa candidatonan cu ta dyslectisch na un minimo. Por ehempel, cu un printer den e examenlokaal, por saca un copia despues cu tur mucha a drenta e lokaal y a habri e envelop cu e trabou.

3. Duna training debido na nos educadornan, pa minimalisa si no elimina e human-error factor.

4. Ofrece e file di e examen via un CD-rom of USB cu ta codifica y por wordo unlocked solamente ora hinca un cierto code cu ta wordo manda via sms pa e directeur di scol ora examen ta cuminsa.

5. Instala un comision fiho cu ta traha examen full time pa preveni cu mester manda e-mail rond pa hopi hende.

En todo caso, pa segura e examennan ta algo cu ta keda un reto. Mescos prevencion di fraude durante examen. Si logra gara e personanan cu a lek e informacion y si ta trata cu nan a haciele pa malo, lo mester duna nan un straf pisa pa esaki ta un ehempel.

Kico nos por spera? E ultimo tendencia ta cu ta uza un Smart Watch pa spiek durante toets y examen. Maestronan lo mester ta atento pa cu esaki. No ta erg si mas tecnologia a la James Bond drenta e mundo di enseñansa, tanten nan ta wordo uza pa mehora e calidad di Enseñansa na Aruba. Pues vota consciente. Pa mi esey ta primordial! Asina so nos por laga idealismo vence materialismo. E cambio cu Aruba mester lo wordo logra si nos traha hunto p'e cambio!