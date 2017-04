Diahuebs madruga a drenta informe di cu ladronnan a kibra drenta horta na Something Different na Tarabana, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu ladronnan a manda un klinker y blokki pa destrui e porta di glas y drenta paden pasa man pa varios shimis y sali core bay pariba y despues zuid. Na caminda a bin encontra algun shimis y tambe algun hanger pero despues no a encontra nada mas. Den oranan di dia lo revisa e grabacion di e camaranan di seguridad.