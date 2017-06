Rey Car Wash ta laba bo auto y lague limpi limpi manera NOBO, PADEN Y PAFO!

Bo auto mester ta semper limpi pa asina bo asina semper bo resalta, bo no tin tempo no worry nos ta busca y hiba bo auto bek. Nos ta habri di 8'or di mainta pa 6'or di atardi. Si bo tin pura yama nos pa sa si nos ta druk of sino pasa libremente y nos ta cla pa yudabo. Si e sienta of furo di e auto ta sushi of mancha trece cerca nos y cerca nos tur e manchanan ey ta somenta. Pa cualkier pregunta y/of informacion yama Reynaldo na 5945026! Nos ta warda'bo....... panort di Rococo Plaza na Tanki Leendert.