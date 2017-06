Aki bo ta paga pa locual cu abo kier come, bon calidad y e cantidad di bo gusto! GOLDEN WOK!

Bo kier come dushi sin susha bo cushina, sin warda hopi rato pa haya bo cuminda, haya den bo tayo locual cu abo kier come y na e cantidad cu abo ta desea, sea pa come eynan mes of pa hiba cas? Wel pa tur esakinan pasa na Golden Wok! Dushi cumindanan di bo gusto prepara deliciosamente pa complace bo apetito! Ta na Golden Wok bo mester ta pa bin mira y saborea e amplio variedad di cuminda. Nos saladanan ta excelente, e berduranan fresco fresco corta y sirbi, diferente arroz of pasta, carni, galiña, pisca y hasta seafood super delicioso y poderoso, bo kier algo extra pa dessert esey tambe tin y nan ta sabroso! Wak tur e fotonan aki pa convence bo mes y yega Golden Wok for di 11'or di mainta te 6 'or di atardi! Bo kier organiza un fiesta pa bo empleadonan, coleganan of famia esaki tambe por. Nos ta situa na Weststraat 31 net panort di Feng Da Supermarket, baha bin come cerca nos lagando bo auto bao vigilancia di nos camaranan di seguridad. Ahn e prijs ta e mihor cu tin y e calidad ta excelente. Ahn y no lubida nos por cater tambe pa cualkier evento. Pa mas informacion yama nos na tel:586 9718