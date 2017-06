Ladronnan a kibra bentana di auto pa drenta horta varios herment usa pa reparacion di airco

Diamars madruga a drenta informe di kiebro y ladronicia for di un auto dilanti di Horses and More na Noord, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu den oranan di madruga e doño di auto a spierta y a wak pafo y a mira cu e porta di su auto ta habri y tin e bentana kibra ora ela yega cerca ela ripara cu desconocidonan a kibra e bentana chikito di e auto drenta den e auto y a horta varios herment usa pa reparacion di airco.