Het Hof stelt vast dat er wanbeleid is geweest bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou

Willemstad – Het Hof heeft op dinsdag 13 juni 2017 vastgesteld dat er in de periode van 10 oktober 2010 tot 29 september 2012 sprake is geweest van wanbeleid bij Aqualectra en Refineria di Kòrsou (RdK). Bij Aqualectra heeft het Hof vastgesteld dat de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en – tot op zekere hoogte – het bestuur verantwoordelijk waren voor verschillende aspecten van het wanbeleid. Bij RdK heeft het Hof overeenkomstige vaststellingen gedaan met betrekking tot de raad van commissarissen en het bestuur. De overige tegen deze vennootschappen gerichte verzoeken zijn afgewezen. Tegen Curoil zijn alle verzoeken afgewezen.

Met betrekking tot Aqualectra heeft het Hof vastgesteld dat er sprake is geweest van wanbeleid op de volgende gebieden:

(i) kort na het aantreden van het kabinet-Schotte in 2010 zijn de bestuurders van Aqualectra geschorst en vervolgens ontslagen;

(ii) de raad van commissarissen is op de stoel van het bestuur gaan zitten door het dagelijks bestuur over te nemen;

(iii) Aqualectra heeft haar aandelen in een vennootschap die indirect de BOO-centrale in eigendom had, zonder tegenprestatie overgedragen aan RdK, zonder deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de waarde van die aandelen;

(iv) Aqualectra is een overeenkomst voor de levering van zonnepanelen aangegaan, hoewel zij niet kon voldoen aan de daarbij aangegane verplichtingen;

(v) Aqualectra is op onzorgvuldige wijze andere verplichtingen aangegaan.

Met betrekking tot RdK heeft het Hof vastgesteld dat er sprake is van wanbeleid op de volgende gebieden:

(i) de raad van commissarissen is op de stoel van het bestuur gaan zitten door het dagelijks bestuur over te nemen;

(ii) de raad van commissarissen heeft ruim NAf 17 miljoen ter beschikking gesteld aan schoolbesturen ten behoeve van gratis onderwijs;

(iii) de raad van commissarissen heeft de boekhoudplicht van RdK geschonden en financiële controlemechanismen terzijde gesteld;

(iv) RdK heeft de aandelen in een vennootschap die indirect de BOO-centrale in eigendom had, overgedragen gekregen van Aqualectra, zonder deugdelijk onderzoek te hebben gedaan naar de waarde van die aandelen;

(v) RdK heeft gigantische uitgaven gedaan in verband met de BOO-centrale. Deze uitgaven zijn verloren gegaan. Hierdoor is het zeer de vraag geworden of RdK in staat zal zijn de exploitatie van de raffinaderij na 2019 zelfstandig ter hand te nemen, mocht dat nodig zijn.

Het Hof heeft ervan afgezien te oordelen over de verantwoordelijkheid van individuele personen voor het vastgestelde wanbeleid. In deze enquêtezaak zijn geen van de doelstellingen van het enquêterecht daarmee gediend. Ook heeft het Hof ervan afgezien voorzieningen te treffen om te trachten de schade van Aqualectra en RdK te verhalen op aansprakelijke personen. Aqualectra en RdK kunnen dat desgewenst trachten te doen zonder dat het Hof daar voorzieningen voor treft. Zij kunnen ook besluiten ervan af te zien.



EJ 80219 - H273/16

EJ 80236 - H 276/16

EJ 80219 - H 354/16

Uitspraak: 13 juni 2017

GEMEENSCHAPPELIJK HOF VAN JUSTITIE

van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba

Beschikking in de zaken van:

1. het OPENBAAR MINISTERIE,

gevestigd in Curaçao,

hierna te noemen: het OM,

vertegenwoordigd door de advocaat-generaal, mr. A.C. van der Schans,

2. de stichting FUNDASHON AKSHON SIVIL,

zetelend in Curaçao,

hierna te noemen: FAS,

vertegenwoordigd door R. Suriel en H. Pasman,

3. de naamloze vennootschap INTEGRATED UTILITY HOLDING N.V.,

gevestigd in Curaçao,

hierna te noemen: Aqualectra, en ook: IUH,

gemachtigde: mr. K. Frielink,

verzoekers,

tegen:

1. de naamloze vennootschap INTEGRATED UTILITY HOLDING N.V.,

gevestigd in Curaçao,

gemachtigde: mr. K. Frielink,

2. de naamloze vennootschap CURAÇAO OIL N.V.,

gevestigd in Curaçao,

hierna te noemen: Curoil,

gemachtigde: mr. C. de Bres,

3. de naamloze vennootschap REFINERIA DI KORSOU N.V.,

gevestigd in Curaçao,

hierna te noemen: RdK,

gemachtigde: mr. D.E. Liqui-Lung,

verweersters,

en tegen:

de (gewezen) commissarissen van Aqualectra:

1. [betrokkene 1],

wonende te Miami, Verenigde Staten van Amerika,

gemachtigden: mrs. P.J. van der Korst en M.F. Murray,

2. [betrokkene 2],

3. [betrokkene 3],

4. [betrokkene 4],

5. [betrokkene 5],

6. [betrokkene 6],

allen wonende in Curaçao,

gemachtigden: mrs. P.J. van der Korst en M.F. Murray,

7. [betrokkene 7],

8. [betrokkene 8],

beiden wonende in Curaçao,

niet verschenen,

belanghebbenden,

en tegen:

de (gewezen) bestuurders van Aqualectra:

9. [betrokkene 9],

10. [betrokkene 10],

11. [betrokkene 11],

allen wonende in Curaçao,

niet verschenen,

12. [betrokkene 12],

wonende te Curaçao,

gemachtigde: mr. H.W. Braam,

belanghebbenden,

en tegen

de (gewezen) commissarissen van Curoil:

13. [betrokkene 13],

14. [betrokkene 14],

15. [betrokkene 15],

16. [betrokkene 16],

17. [betrokkene 3],

18. [betrokkene 17],

19. [betrokkene 8],

allen wonende in Curaçao,

niet verschenen,

20. [betrokkene 18],

wonende in Curaçao,

gemachtigden: mrs. P.J. van der Korst en M.F. Murray,

belanghebbenden,

en tegen:

de (gewezen) bestuurders van Curoil:

21. G.J. [betrokkene 19],

22. [betrokkene 13],

23. [betrokkene 14],

24. [betrokkene 15],

allen wonende in Curaçao,

niet verschenen,

belanghebbenden,

en tegen:

de (gewezen) commissarissen van RdK:

25. [betrokkene 1],

wonende te Miami, Verenigde Staten van Amerika,

gemachtigden: mrs. P.J. van der Korst en M.F. Murray,

26. [betrokkene 20],

27. [betrokkene 21],

28. [betrokkene 18],

29. [betrokkene 22],

allen wonende in Curaçao,

gemachtigden: mrs. P.J. van der Korst en M.F. Murray,

30. [betrokkene 15],

31. [betrokkene 23],

32. [betrokkene 24],

33. [betrokkene 25],

34. [betrokkene 26],

35. [betrokkene 27],

36. [betrokkene 3],

allen wonende in Curaçao,

niet verschenen,

belanghebbenden,

en in een eerder stadium tegen:

37. [betrokkene 28] (inmiddels overleden),

in leven belanghebbende,

en tegen:

de (gewezen) bestuurders van RdK:

38. [betrokkene 29],

39. [betrokkene 14],

40. [betrokkene 20],

41. [betrokkene 22],

42. [betrokkene 30],

allen wonende in Curaçao,

niet verschenen,

belanghebbenden,

en tegen:

43. [betrokkene 31],

wonende in Curaçao,

gemachtigde: mr. D.A.A. Boersema,

belanghebbende.

1. Het verloop van de procedure

1.1 Het Hof verwijst naar zijn beschikkingen van 15 juli 2013,

31 maart 2015, 16 februari 2016, 8 juli 2016, 20 juli 2016 en 1 september 2016,

gegeven in de zaak met nummer EJ 60654/13, die met deze zaken samenhangt,

alsmede naar zijn beschikking van 20 december 2016 in deze zaken.

1.2 Bij beschikking van 15 juli 2013 heeft het Hof een onderzoek bevolen

naar het beleid en de gang van zaken bij Aqualectra, Curoil en RdK en een

onderzoeker benoemd. Op 8 juli 2016 is het verslag van de onderzoeker

neergelegd ter griffie van het Hof. Bij beschikking van die datum heeft het Hof

de griffier opgedragen het verslag, zonder bijlagen, in afschrift te verstrekken

aan de hierboven genoemde verzoekers en verweersters, aan de naamloze

vennootschap Curoil Gas N.V. en aan [betrokkene 1], [betrokkene 2] en

[betrokkene 31]. Bij beschikking van 20 juli 2016 heeft het Hof bepaald dat het

verslag zonder bijlagen ter griffie van het Hof ter inzage ligt voor een ieder.

1.3 Bij verzoekschrift van 26 augustus 2016, met producties, heeft het OM

het Hof verzocht om, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, vast te

stellen dat uit het verslag blijkt dat er sprake is geweest van wanbeleid bij

Aqualectra, Curoil en RdK ten aanzien van alle door het OM in deze procedure

aangehaalde onderwerpen, de daarvoor verantwoordelijken aan te wijzen en om

op de voet van art. 2:282 BW de volgende voorzieningen te treffen:

a. de rechtspersonen te bevelen een door het Hof aan te wijzen

(rechts)persoon te benoemen en deze persoon onherroepelijke last en

volmacht te verstrekken om door het wanbeleid veroorzaakte schade te

(doen) inventariseren en deze schade voor en namens de rechtspersonen

op de daarvoor aansprakelijken te (doen) verhalen. Tevens dienen de

vennootschappen bevolen te worden om deze persoon voldoende

financiële middelen te verstrekken om de opgedragen last te kunnen

vervullen, alsmede dienen de vennootschappen bevolen te worden om

alle benodigde informatie en medewerking te verschaffen, dan wel;

b. bij de rechtspersonen een of meerdere bestuurders of commissarissen

aan te stellen, en te bepalen dat deze personen onherroepelijk

gemachtigd zijn namens de vennootschappen de door het wanbeleid

veroorzaakte schade te (doen) inventariseren en deze schade voor of

namens de rechtspersonen op de daarvoor aansprakelijken te (doen)

verhalen; tevens:

c. de aandelen in de rechtspersonen ten titel van beheer over te dragen aan

een door het Hof aan te wijzen (rechts)persoon; verder:

d. de rechtspersonen te bevelen binnen twee weken na in dezen te wijzen

beschikking tegenover door het Hof aan te wijzen personen de verjaring

van vorderingen die verband houden met het wanbeleid te stuiten;

e. iedere andere voorziening te treffen die het Hof geboden mocht achten.

1.4 Bij op 30 augustus 2016 ingekomen verzoekschrift heeft FAS het Hof

verzocht het verzoekschrift van het OM mede als een verzoek van FAS te

beschouwen.

1.5 Bij beschikking van 1 september 2016 heeft het Hof de griffier

opgedragen de in die beschikking als item 3 aangeduide usb-stick met daarop

het verslag en de bijlagen aan Aqualectra, Curoil, Curgas, RdK, het OM, FAS,

[betrokkene 1], [betrokkene 2] en [betrokkene 31] te verstrekken.

1.6 Bij verzoekschrift van 7 september 2016 heeft Aqualectra het Hof

verzocht, voor zover mogelijk uitvoerbaar bij voorraad:

1. vast te stellen dat bij Aqualectra sprake was van wanbeleid in de

onderzochte periode;

2. voor zover mogelijk de personen te benoemen die voor dat wanbeleid

verantwoordelijk zijn;

3. één of meer (rechts)personen voor een door het Hof te bepalen periode

te benoemen (als bestuurder dan wel commissaris), met de (uitsluitende)

taak en opdracht alsmede zelfstandige bevoegdheid, om voor en namens

Aqualectra al die acties te nemen die nuttig of noodzakelijk zijn om tot

vergoeding van de door Aqualectra geleden schade te komen, onder

door het Hof verder te bepalen voorwaarden;

4. althans een zodanig oordeel uit te spreken en zodanige voorzieningen te

treffen als het Hof geraden acht.

1.7 Op 30 november 2016 zijn de zaken behandeld in een openbare

regiezitting van het Hof. In vervolg op deze zitting heeft het Hof bij

beschikking van 20 december 2016 beslissingen gegeven over de kring van

belanghebbenden, de omvang van het procesdossier, de beschikbaarstelling van

(elektronische) stukken en de verdere voortgang van de procedure.

1.8 Op 30 januari 2017 heeft Curoil een verweerschrift met producties

ingediend en geconcludeerd tot afwijzing van het verzoek voor zover dat op

haar betrekking heeft, met veroordeling van het OM in de kosten van het

geding.

1.9 Op 31 januari 2017 heeft Aqualectra een verweerschrift ingediend, met

conclusies die, kort gezegd, verwijzen naar haar verzoekschrift van

7 september 2016.

1.10 RdK heeft op 31 januari 2017 een verweerschrift met producties

ingediend en geconcludeerd tot afwijzing van de verzoeken van het OM en

Aqualectra. Bij e-mailbericht van 31 januari 2017 heeft RdK producties in

elektronische vorm aan het Hof toegezonden. Op 1 februari 2017 heeft zij die

producties in hard copy ingediend.

1.11 [betrokkene 31] heeft op 31 januari 2017 een verweerschrift ingediend.

In dit verweerschrift concludeert hij dat het Hof, zoveel mogelijk uitvoerbaar

bij voorraad:

1. zowel het OM, voor zover nodig eveneens FAS, als Aqualectra nietontvankelijk

zal verklaren in hun verzoeken, dan wel hun verzoeken zal

afwijzen, althans subsidiair zich zal onthouden van een beslissing omtrent in

ieder geval de verzochte verantwoordelijkheid voor het vermeende wanbeleid;

2. zal beschikken dat [betrokkene 31] niet kan worden aangemerkt als

belanghebbende in de onderhavige procedure;

3. het OM, FAS en Aqualectra hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van het

geding.

1.12 [betrokkene 1] heeft op 31 januari 2017 een verweerschrift met

producties ingediend en geconcludeerd dat het Hof, voor zover mogelijk

uitvoerbaar bij voorraad:

1. zowel het OM, FAS als Aqualectra niet-ontvankelijk zal verklaren in hun

verzoeken, dan wel hun verzoeken zal afwijzen, en

2. het OM, FAS en Aqualectra hoofdelijk zal veroordelen in de kosten van dit

geding.

1.13 [betrokkene 6], [betrokkene 5], [betrokkene 3], [betrokkene 2] en

[betrokkene 4] (hierna gezamenlijk aan te duiden als [betrokkene 6] c.s.)

hebben op 31 januari 2017 een verweerschrift met producties ingediend. In dit

verweerschrift sluiten zij zich aan bij de conclusies van het verweerschrift van

[betrokkene 1] van dezelfde datum.

1.14 [betrokkene 20], [betrokkene 21], [betrokkene 18] en [betrokkene 22]

(hierna gezamenlijk aan te duiden als [betrokkene 20] c.s.) hebben eveneens op

31 januari 2017 een verweerschrift met producties ingediend, waarbij ook zij

zich aansluiten bij de conclusies van het verweerschrift van [betrokkene 1] (bij

brief van 13 februari 2017 heeft mr. Murray bericht dat het verweerschrift van

[betrokkene 20] c.s., anders dan de kop ervan vermeldt, ook is ingediend

namens [betrokkene 22]).

1.15 [betrokkene 12] heeft op 31 januari 2017 een verweerschrift met

producties ingediend en geconcludeerd dat hij niet (meer) als belanghebbende

dient te worden aangemerkt.

1.16 Bij brief van 7 maart 2017 is namens [betrokkene 1], [betrokkene 6] c.s.

en [betrokkene 20] c.s. (hierna allen gezamenlijk: [betrokkene 1] c.s.)

aanvullend verweer gevoerd en zijn aanvullende producties ingediend. Bij

brief van 17 maart 2017 is namens hen nader aanvullend verweer gevoerd en is

nog een aanvullende productie ingediend.

1.17 Op 21 maart 2017 zijn de verzoeken ten aanzien van Curoil behandeld

ter openbare terechtzitting van het Hof. Mrs. Van der Schans en De Bres

hebben daarbij de standpunten van respectievelijk het Openbaar Ministerie en

Curoil nader toegelicht. Mr. De Bres heeft zich daarbij bediend van

pleitnotities, waarvan hij exemplaren heeft overgelegd. Aansluitend zijn op 21

maart 2017 de verzoeken ten aanzien van Aqualectra en RdK ter openbare

terechtzitting van het Hof behandeld. Mrs. Van der Schans, Frielink, LiquiLung,

Van der Korst, Boersema en Braam hebben daarbij de standpunten van

partijen en belanghebbenden nader toegelicht. Mr. Frielink, Liqui-Lung en Van

der Korst hebben zich daarbij bediend van pleitnotities, waarvan zij

exemplaren hebben overgelegd. Mr. Liqui-Lung heeft een productieoverzicht

overgelegd. Namens FAS heeft de heer Suriel het woord gevoerd. Tevens heeft

[betrokkene 1] het woord gevoerd overeenkomstig aantekeningen die aan het

Hof zijn overgelegd. Partijen hebben vragen van het Hof beantwoord. Van de

openbare behandeling van de verzoeken is proces-verbaal opgemaakt.

1.18 Na sluiting van de mondelinge behandeling is een verweerschrift

ingekomen van de advocaten mrs. J.M.R.S. van Eps en B.L.J. Zending,

optredend namens [betrokkene 29]. Gelet op het stadium waarin dit

verweerschrift is ingediend, heeft het Hof het terzijde gelegd.

1.19 Beschikking in deze zaken is nader bepaald op heden.

2. De feiten

2.1 Het Hof neemt de in rov. 3.1-3.18 van zijn beschikking van 15 juli 2013

vastgestelde feiten hieronder gedeeltelijk over en vult deze als volgt aan op

grond van het in zoverre niet bestreden onderzoeksverslag, en op grond van in

zoverre niet betwiste stellingen en producties van partijen en belanghebbenden.

2.2 Aqualectra, Curoil en RdK zijn naamloze vennootschappen naar het

recht van Curaçao.

2.3 Het Land Curaçao (hierna: het Land) is – sinds zijn ontstaan bij de

staatkundige transitie van 10 oktober 2010 – enig aandeelhouder van

Aqualectra, Curoil en RdK. Vóór 10 oktober 2010 was het Eilandgebied

Curaçao dat. Gedurende zekere tijd heeft het Land de aandelen gehouden door

tussenkomst van de stichting Stichting Implementatie Privatisering (hierna:

StIP). In oktober 2011 heeft de regering van het Land modelstatuten voor

overheidsvennootschappen vastgesteld.

2.4 Aqualectra is op 12 september 1997 opgericht. Zij exploiteert een

openbaar nutsbedrijf en is verantwoordelijk voor de levering van water en

elektriciteit aan de inwoners en bedrijven van Curaçao. Haar hoofdtaak is de

levering van water en elektra zoveel mogelijk te garanderen.

2.5 Met ingang van 16 januari 2002 luidden de statuten van Aqualectra,

voor zover van belang, als volgt:

"DOEL

ARTIKEL 2

De vennootschap heeft ten doel:

1. Het beleggen van haar middelen in effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van

deelgerechtigdheid in het algemeen en meer in het bijzonder in utiliteitsbedrijven die ten doel

hebben het op bedrijfseconomische grondslag opwekken van electriciteit en produceren van

water en de distributie daarvan met het doel deze aan derden te leveren.

2. Het besturen, beheren en administreren van andere ondernemingen, vennootschappen

en rechtspersonen en het waarnemen van de belangen van aandeelhouders, obligatiehouders

of andere schuldeisers in vennootschappen of groepen daarvan.

3. Het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt

of daaraan bevorderlijk kan zijn, onder meer het stellen van zekerheid voor de schulden en

andere verplichtingen van vennootschappen en ondernemingen waarmede de vennootschap

samenwerkt of waarin zij een deelneming heeft.

(…)

BESTUUR

ARTIKEL 7

1. De vennootschap wordt bestuurd door een Directie, bestaande uit een of meer

Directeuren, onder toezicht van een Raad van Commissarissen. Indien er meerdere

Directeuren benoemd zijn zal de Raad van Commissarissen, na overleg met de Directeuren,

een taakverdeling van de Directeuren vaststellen. Iedere Directeur of Plaatsvervangend

Directeur dient zich te gedragen naar de door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

te geven aanwijzingen betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financiële-,

sociale- en economische beleid en van het personeelsbeleid. De Directie dient zorg te dragen

en verantwoordelijk te zijn voor initiëring van het beleid van de vennootschap, met

inachtneming van de gestelde randvoorwaarden. Het beleid wordt door de Algemene

Vergadering van Aandeelhouders vastgesteld. Na vaststelling van dit beleid is het slechts de

Directie van de vennootschap die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering van de

onderneming ter uitvoering van het vastgestelde beleid.

2. De Directie behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor:

(a) de jaarlijks door de Directie voor het volgende boekjaar vast te stellen exploitatie- en

investeringsbegroting, (…);

(b) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, stichten of verbouwen van

onroerende zaken, waarmede voor de vennootschap een financieel belang is gemoeid hoger

dan het bedrag dat voor het betreffende boekjaar door de Raad van Commissarissen is

vastgesteld (…);

(c) het verlenen en intrekken van procuratie en het vaststellen van de omvang van de

daarbij te verlenen bevoegdheden, het aannemen van personeel met een salaris hoger dan het

door de Raad van Commissarissen van tijd tot tijd vast te stellen bedrag - welk besluit bij het

Handelsregister wordt gedeponeerd - alsmede het aantrekken van adviseurs/consultants voor

een periode langer dan een jaar, waaronder begrepen het aantrekken van adviseurs/consultants

voor kortere perioden, welke perioden tezamen een jaar overtreffen;

(d) het aangaan van geldleningen en credietovereenkomsten, ten laste van de

vennootschap, waardoor de vennootschap bij de aangewezen bank debet komt te staan tot een

bedrag, hoger dan dat door de Raad van Commissarissen is vastgesteld en aan die bank is

medegedeeld en bij het Handelsregister is gedeponeerd;

(e) het ter leen verstrekken van gelden (…);

(f) het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheidsrechten voor de schulden van

anderen;

(g) het voeren van processen, met uitzondering van het nemen van die maatregelen,

welke geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering

van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen;

(h) het aangaan van dadingen of het opdragen van beslissingen van enig geschil aan

scheidslieden;

(i) het overdragen tot zekerheid of het bezwaren van activa van de vennootschap;

(j) het aangaan van overeenkomsten met een Directeur of een Commissaris;

(k) het aangaan van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 60 van het Wetboek van

Koophandel van de Nederlandse Antillen;

(i) het vestigen en opheffen van kantoren en filialen;

(m) het bepalen van bankrelaties van de vennootschap;

(n) het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van aandelen in andere vennootschappen en

andere ondernemingen, het medewerken tot oprichting van en het deelnemen of liquideren

van zodanige deelneming(en), en het uitoefenen van het stemrecht op aandelen die de

vennootschap in andere vennootschappen houdt;

(o) het aangaan van nieuwe activiteiten en het beëindigen of afstoten van bestaande

activiteiten, voorzover van wezenlijk belang van de vennootschap;

(p) het aangaan van overeenkomsten - voorzover niet een onderdeel uitmakende van

standaardcontracten - krachtens welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan

arbitrage of bindend advies;

(q) het beleggen van vermogen in risicodragend kapitaal boven een bedrag door de Raad

van Commissarissen vastgesteld;

(r) het geven van goedkeuring door de vennootschap als aandeelhouder voor handelingen

als bedoeld in artikel 7 lid 6 van de statuten van de op Curaçao gevestigde naamloze

vennootschappen Kompania di Produkshon di Awa i Elektrisidat (KAE) N.V. en Kompania

di Distribushon di Awa i Elektrisidat (KODELA) N.V.;

voor alle andere handelingen waarbij de vennootschap als aandeelhouder moet worden

vertegenwoordigd is de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders

vereist.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

ARTIKEL 8

1. De Raad van Commissarissen (de "Raad") heeft tot taak toezicht te houden op het

beleid van de Directie en op de gang van zaken in de onderneming van de vennootschap. Hij

staat de Directie met raad en daad ter zijde, alles onverminderd de krachtens de wet en deze

statuten overigens aan de Raad opgedragen taak en toegekende bevoegdheden. Bij de

uitoefening van zijn taken en bevoegdheden laat de Raad zich leiden door de belangen van de

vennootschap en haar onderneming.

(…)

10. De Raad vergadert zo dikwijls hetzij de President hetzij de Vice-President hetzij twee

Commissarissen dan wel ieder der Directeuren dit nodig acht, doch tenminste één keer per

drie maanden.

(…)

De vergaderingen van de Raad worden schriftelijk opgeroepen door degene(n) die de

vergadering nodig of wenselijk acht, met inachtneming van een oproepingstermijn van

tenminste tien (10) dagen, de dag van de oproep en de dag van de vergadering niet

meegerekend (een agenda voor de vergadering wordt meegezonden). Iedere gerechtigde tot

zulke oproeping kan afstand doen van zijn recht om tijdig opgeroepen te worden.

11. De Raad kan geen geldige handelingen verrichten tenzij een quorum van tenminste

vier (4) Commissarissen, waarvan tenminste één B-Commissaris moet zijn (tenzij er geen BCommissarissen

(meer) zijn aangewezen), aanwezig is of wordt vertegenwoordigd ter

vergadering. Onverminderd het voorgaande, indien in twee (2) opeenvolgende vergaderingen

geen quorum aanwezig is alleen omdat geen B-Commissaris is verschenen terwijl de

vergadering naar behoren is opgeroepen, kan de Raad geldige besluiten nemen, totdat een BCommissaris

nadien wel een vergadering bijwoont.

Ieder besluit van de Raad wordt genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte

stemmen.

12. Van het verhandelde ter vergadering van de Raad van Commissarissen worden

notulen gehouden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.

13. De notulen worden vastgesteld door de betreffende vergadering en ten blijke daarvan

getekend door de President van de Raad.

14. Een schriftelijk besluit getekend door alle Commissarissen wordt in alle opzichten

gelijk gesteld aan een besluit genomen op een rechtsgeldig bijeengeroepen vergadering van

de Raad. Zodanig besluit kan ook bestaan uit verschillende kopieën die tezamen vormen het

besluit getekend of goedgekeurd door alle Commissarissen mits alle Commissarissen alsdan

in functie deze ondertekenen. (…)

15. De Raad van Commissarissen dient tenminste een (1) maand voor (…) aanvang van

het nieuwe boekjaar de exploitatie- en investeringsbegroting goed te keuren."

2.6 De statuten van Aqualectra zijn op 18 december 2011 aangepast aan de

modelstatuten voor overheidsvennootschappen. De aanpassingen luiden, voor

zover van belang, als volgt:

"Doel

Artikel 2

(…) De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door:

(…) en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken,

alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een

deugdelijke sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao. (…)

Besluitvorming bestuur

Artikel 13 (…)

6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn voorts onderworpen

besluiten van het bestuur omtrent: (…)

i. het aangaan van rechtshandelingen waarmee voor de vennootschap een belang is

gemoeid van meer dan éénmiljoen (1000.000) eenheden van de officiële valuta van Curaçao;

(…).

Artikel 19 (…)

2. De algemene vergadering is bevoegd het bestuur aanwijzingen te geven betreffende

de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het

personeelsbeleid."

11

2.7 Het bestuur van Aqualectra bestond in de periode van 1 juli 1999 tot en

met 31 december 2008 uit drie personen, te weten [betrokkene 32], [betrokkene

33] en [betrokkene 9] (hierna: [betrokkene 9]). Per 1 januari 2009 is

[betrokkene 10] tot het bestuur toegetreden als vierde bestuurslid, tevens

voorzitter.

2.8 De RvC van Aqualectra bestond in de periode van 23 oktober 2003 tot

12 november 2010 uit S.F.C. [betrokkene 34] als president en de leden

[betrokkene 24], [betrokkene 35], [betrokkene 19] en [betrokkene 36].

2.9 Vanaf 1915 heeft Shell een olieraffinaderij op Curaçao ontwikkeld en

geëxploiteerd. In 1985 heeft Shell haar activiteiten op Curaçao beëindigd.

2.10 RdK is op 2 oktober 1985 opgericht door het Eilandgebied Curaçao. Zij

is sedertdien eigenaar van de olieraffinaderij op Curaçao. RdK heeft de

raffinaderij tot 2019 verhuurd aan Refineria ISLA Curaçao B.V. (hierna:

ISLA), een dochteronderneming van de Venezolaanse staatsoliemaatschappij

Petrólo de Venezuela S.A. (hierna: PDVSA). De huur bedraagt ongeveer USD

25 miljoen per jaar.

2.11 De statutaire doelstelling van RdK is de uitoefening van het

petroleumbedrijf in zijn volle omvang, zoals nader omschreven in de statuten

(zie rov. 2.13 hierna).

2.12 De statuten van RdK luiden per 3 november 1995, voor zover van

belang, als volgt:

"BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 8

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie (…) onder toezicht van een Raad

van Commissarissen (…).

(…)

6. Bij belet of ontstentenis van een of meer directeuren berust het gehele bestuur bij de

overblijvende directeuren, bij belet of ontstentenis van alle directeuren wordt de

vennootschap tijdelijk bestuurd door de Raad van Commissarissen. In het laatste geval zal de

Raad van Commissarissen gehouden zijn zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van

aandeelhouders bijeen te roepen, teneinde definitief in het bestuur te voorzien. Zolang zulks

niet is geschied zullen de bestuurshandelingen van de Raad van Commissarissen beperkt

blijven tot de zodanige, welk geen uitstel kunnen lijden en zal de vennootschap tegenover

derden in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door een commissaris. (…)

Artikel 9

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 8 is de machtiging vereist van de Raad van

Commissarissen voor:

a. het verkrijgen, het vervreemden en bezwaren van aandelen in andere ondernemingen,

benevens het medewerken tot oprichting van en het deelnemen in een andere onderneming,

vennootschap of lichaam, en het beëindigen van een zodanige deelneming;

b. het aangaan van nieuwe activiteiten en het beëindigen of afstoten van bestaande

activiteiten, voorzover van wezenlijk belang voor de vennootschap;

c. het verkrijgen of vervreemden van onroerende zaken, alsmede het verlenen van

hypotheek op onroerende zaken;

d. het verrichten van rechtshandelingen waarvan het op geld waardeerbaar belang het

bedrag van Eenhonderd duizend Gulden Nederlands Antilliaans Courant (NAƒ 100.000,--) te

boven gaat, met uitzondering van zodanige rechtshandelingen, die onderdeel uitmaken van

een tevoren goedgekeurd bestuursbesluit;

e. het verlenen van algemene procuratie;

f. het verbinden van de vennootschap voor schulden van derden door borgtocht of

anderszins;

g. het overdragen tot zekerheid van activa van de vennootschap;

h. het aangaan van overeenkomsten, als bedoeld in artikel 60 van het Wetboek van

Koophandel van de Nederlandse Antillen."

2.13 Per 8 mei 2012 heeft RdK haar statuten aangepast aan de modelstatuten

voor overheidsvennootschappen. De aanpassingen luiden, voor zover van

belang, als volgt:

"Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het petroleumbedrijf in zijn volle

omvang (…)

f. het verrichten van alle rechtshandelingen die bijdragen aan het bereiken van het doel;

en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken,

alles in de ruimste zin des woords en met inachtneming van het algemeen belang en een

deugdelijke sociaal-economische ontwikkeling van Curaçao.

(…)

Bestuur, Toezicht op bestuur

Artikel 12

(…)

4. (…) Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders is de raad van commissarissen

tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer

tijdelijke bestuurders al dan niet uit zijn midden aan te wijzen die belast zal/zullen zijn met

het bestuur van de vennootschap.

(…)

Artikel 25

1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van

de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

(…)

3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden uit de voor

uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen vermogen na betaling

van die uitkeringen groter is dan het bedrag van het nominaal kapitaal.

(…)

5. Het bestuur mag tussentijds slechts uitkeringen doen indien de raad van

commissarissen zulks heeft goedgekeurd en aan het vereiste van lid 3 is voldaan."

2.14 Vanaf 16 september 2004 was [betrokkene 29] bestuurder van RdK. De

RvC van RdK bestond vanaf 8 augustus 2007 uit [betrokkene 37], [betrokkene

19], [betrokkene 38] en [betrokkene 39].

2.15 Curoil is op 23 oktober 1985 opgericht door het Eilandgebied Curaçao.

Zij heeft de distributie van producten van een dochtermaatschappij van Shell

overgenomen.

2.16 De doelstelling van Curoil is de uitoefening van het petroleumbedrijf in

volle omvang. Curoil koopt producten (waaronder benzine, diesel, stookolie,

bitumen en gas) van PDVSA en levert die via diverse afzetkanalen aan de

eindgebruikers op het eiland, waaronder Aqualectra. Curoil heeft een exclusief

recht op afname van producten van PDVSA. PVDSA mag uitsluitend aan

Curoil aardolie(-producten) leveren ter distributie in (onder meer) Curaçao.

Curoil heeft haar statuten per 29 mei 2012 aangepast aan de modelstatuten voor

overheidsvennootschappen.

2.17 Vanaf 3 juli 2007 was G.J. [betrokkene 19] (hierna: [betrokkene 19])

bestuurder van Curoil. Vanaf 14 augustus 2007 was [betrokkene 40]

commissaris van de vennootschap.

2.18 De Built Own and Operate-centrale (hierna: de BOO-centrale) levert

stoom, lucht en elektriciteit aan de olieraffinaderij. In 2003 werd de BOOcentrale

operationeel. De BOO-centrale was in elk geval tot eind 2011

eigendom van Curaçao Utilities Company N.V. (hierna: CUC). Alle aandelen

in CUC worden gehouden door CUC Holdings N.V. (hierna: CUCH).

2.19 CUCH is op 29 november 2000 opgericht. Het geplaatst

aandelenkapitaal van CUCH bestond uit 6.000 gewone aandelen, verdeeld in

2.940 A-aandelen (elk met een nominale waarde van USD 1,-), 3.050 Baandelen

(eveneens elk met een nominale waarde van USD 1,-) en 1.000

preferente niet-stemgerechtigde C-aandelen (ook elk met een nominale waarde

van USD 1,-). Aan de onderscheiden categorieën aandelen in CUCH zijn

onderscheiden rechten verbonden.

2.20 Aqualectra hield de A-aandelen in CUCH. Deze aandelen

vertegenwoordigen 49% van het zeggenschapsbelang in CUHC. De B-aandelen

in CUCH vertegenwoordigen een zeggenschapsbelang van 51% en werden

gehouden door Curaçao Energy Company Ltd (hierna: CEC), een

dochtervennootschap van Mitsubishi Corporation en Maru Energy Curaçao

Ltd. Aqualectra en CEC hebben op 29 november 2000 een

aandeelhoudersovereenkomst (CUCH Shareholders’Agreement) gesloten,

waarin afspraken tussen de aandeelhouders van CUCH zijn opgenomen, onder

meer over de zeggenschapsverhouding. Een van deze afspraken hield in dat

Aqualectra op 31 december 2015 de B-aandelen overgedragen krijgt.

Hiertegenover staat de verplichting van Aqualectra om jaarlijks vanaf de

zogenoemde Commercial Operation Date tot ultimo 2015 USD 400.000,- aan

CEC te voldoen.

2.21 RdK heeft de C-aandelen in CUCH verkregen tegen een kapitaalstorting

van USD 34.172.000,-. Deze storting is boekhoudkundig verwerkt als lening.

2.22 In 2010 is de BOO-centrale uitgevallen. Dit leidde tot langdurige

stilstand van de raffinaderij op Curaçao.

14

2.23 Op 7 mei 2010 (productie 9 bij het verweerschrift van RdK) heeft een

commissie, bestaande uit de technicus J. Hernandes, de accountant

E.R. Statius van Eps en de jurist G.H.E. Camelia, met toestemming van

Aqualectra en RdK, een rapport uitgebracht naar aanleiding van een quick scan

bij CUC gedurende twee dagen, in verband met het slechte functioneren van de

BOO-centrale (hierna: het Hernandez-rapport). Het rapport beveelt

investeringen aan, wijziging van de onderhoudsfilosofie en op de middellange

termijn een aandelenoverdracht, hetzij door verwerving van de aandelen

"owned by CEC", hetzij door overdracht van alle aandelen aan een

"government agent".

2.24 Op 14 mei 2010 heeft het bestuur van CUC in een rapport, getiteld

"CUC Management Response to BOO year 2010 Committee Report" het

rapport Hernandez-rapport bekritiseerd (zie voetnoot 35 op p. 88 van het

onderzoeksverslag).

2.25 Op 26 mei 2010 heeft RdK een agiostorting in CUCH gedaan ten

bedrage van NAf 12.460.000,-.

2.26 Op 1 juli 2010 is [betrokkene 11] als vijfde lid tot het bestuur van

Aqualectra toegetreden in de functie van CFO.

2.27 Bij memo van 20 juli 2010 aan [betrokkene 11] heeft Deloitte Curaçao

in haar hoedanigheid van externe accountant van CUCH en CUC zich onder

meer uitgelaten over de vraag "whether an impairment loss should be

recognised for [de BOO-centrale], in accordance with IRFS". Het antwoord

van Deloitte Curaçao luidde dat de BOO-centrale niet behoefde te worden

"impaired since its carrying amount does not exceed its recoverable amount."

2.28 Op 6 oktober 2010 hebben F. Nabben en F. Langen, verbonden aan het

adviesbureau Jacobs Consultancy te Leiden, een rapport uitgebracht, getiteld

"CUC Quick Scan" (productie 2 bij het verweerschrift van RdK, hierna: het

rapport Jacobs). Het rapport vermeldt dat de capaciteit van de BOO-centrale

dramatisch achteruit is gegaan door de uitval van bepaalde units, dat deze units

niet zijn gerepareerd en dat essentiële preventieve onderhoudswerkzaamheden

zijn uitgesteld. Dit heeft ertoe geleid dat de BOO-centrale in slechte staat van

onderhoud is. Volgens het rapport zijn investeringen ten bedrage van

USD 25 miljoen tot USD 167 miljoen in nieuwe apparatuur voor de

BOO-centrale onvermijdelijk.

2.29 Met het aantreden van een nieuwe regering (van een nieuw Land) is

[betrokkene 31] per 10 oktober 2010 benoemd tot Minister van Algemene

Zaken van Curaçao.

2.30 Per 24 november 2010 is de samenstelling van de RvC van Curoil

gewijzigd. Deze bestond vanaf dat moment uit [betrokkene 13] en (vanaf

15

respectievelijk 13 januari 2011 en 8 februari 2011) [betrokkene 14],

[betrokkene 15], [betrokkene 16], [betrokkene 3] en [betrokkene 17]. Op 8 april

2011 is [betrokkene 8] tot de RvC toegetreden.

2.31 Op 12 november 2010 is [betrokkene 34] als president van de RvC van

Aqualectra ontslagen en is [betrokkene 1] als president-commissaris van

Aqualectra aangesteld. Op 23 november 2010 is [betrokkene 1] aangesteld als

president-commissaris van RdK.

2.32 Op 23 november 2010 is [betrokkene 2] als commissaris van Aqualectra

aangetreden. [betrokkene 36] is op 29 november 2010 als commissaris van

deze vennootschap ontslagen.

2.33 [betrokkene 13] is op 24 november 2010 als president-commissaris van

Curoil aangesteld. Op diezelfde datum is de toenmalige commissaris van de

vennootschap, [betrokkene 40], als zodanig ontslagen.

2.34 Bij brief van 30 november 2010 aan Aqualectra (productie 12 bij

verweerschrift van RdK) heeft [betrokkene 29] als managing director van RdK

afwijzend gereageerd op een kennelijk eerder door Aqualectra geuite wens om

de door Aqualectra gehouden aandelen in CUCH over te dragen aan RdK. In de

brief van [betrokkene 29] wordt onder meer melding gemaakt van een hoge

mate van onzekerheid over de onderhoudstoestand van de BOO-centrale en de

afwezigheid van een redelijke mate van zekerheid dat RdK financieel in staat

zal zijn het onderhoud en het beheer van de BOO-centrale over te nemen.

2.35 Bij brief van 9 december 2010 heeft StIP, de toenmalige aandeelhouder

van Aqualectra, het bestuur van Aqualectra verzocht "in het kader van het bij

IUH te voeren algemene beleid inzake de BOO-centrale, met de RdK

overeenstemming te bereiken over een oplossing voor de problematiek rond de

BOO-centrale".

2.36 Per 14 december 2010 is [betrokkene 19] als commissaris van RdK

ontslagen en zijn [betrokkene 15] en [betrokkene 23] tot de RvC van deze

vennootschap toegetreden.

2.37 Bij brief van 16 december 2010 heeft het bestuur van Aqualectra naar

aanleiding van de brief van StIP van 9 december 2010 onder meer als volgt aan

StIP bericht:

"Uw bestuur heeft aan Aqualectra verzocht om met RdK een overeenstemming te bereiken

over een oplossing voor de problematiek rond de BOO-centrale. U hebt hierbij aangegeven

dat deze oplossing kan bestaan uit:

(i) Het aangaan van het protocol

(ii) Het overdragen van alle aandelen (…) in CUCH aan RdK.

Met betrekking tot punt (i) informeert de Directie aan Uw Bestuur, dat op basis van (…)

eerder genoemde punten de Directie deze verantwoordelijkheid niet kan dragen, derhalve niet

16

kan overgaan tot ondertekening van het draft protocol. (…) Met betrekking tot punt (ii)

bevestigt de Directie aan Uw Bestuur dat Aqualectra geen enkel bezwaar heeft om de

overdracht van de A-aandelen aan RdK te realiseren. Aqualectra zal hierover ook op zeer

korte termijn met RdK in overleg treden."

2.38 Bij brief van 20 december 2010 heeft [betrokkene 10] namens

Aqualectra als volgt aan RdK bericht:

"Waarde van de aandelen:

Het gaat om een bezit van 100% van de klasse "A" aandelen in CUCH met een nominale

waarde ad USD 19.6 miljoen (ANG 35.3 miljoen). Het totaal van de klasse "A" aandelen

vertegenwoordigt 49% van de totaal gewone aandelen in CUCH. Door de behaalde resultaten

vanaf 2003 tot en met 2009 is de totale waarde van deze deelname gegroeid tot en met ANG

65.6 miljoen aan het einde van 2009. De verwachting is dat deze participatie minder zal

uitvallen aan het einde van 2010, in verband met het verwachte verlies van CUCH gedurende

2010. In verband met de financiering van de additionele sponsorsverplichtingen, heeft

Aqualectra in de vorm van "letters of credit" tevens beschikbaar gesteld aan CUCH ad ANG

1.8 miljoen (…). De totale waarde van het pakket klasse "A" aandelen bedraagt derhalve aan

het einde van het jaar 2009 ANG 67.4 miljoen.

Een overdracht van deze aandelen aan RdK eventueel "om niet" in 2009, zal betekenen dat

Aqualectra het laatst aangegeven bedrag ineens als verlies moet opnemen in de

jaarverslaglegging van de vennootschap. Een dergelijk verlies zal direct een negatieve invloed

hebben op de financiële weerbaarheid en solvabiliteitspositie van de onderneming. Vanwege

boven aangegeven reden is het belangrijk voor Aqualectra om met RdK overeen te komen

over de overdrachtsprijs van deze klasse "A" aandelen."

2.39 Per 31 december 2010 zijn [betrokkene 33] en [betrokkene 32] als

bestuurder van Aqualectra ontslagen.

2.40 In de concept-jaarrekening 2010 van Aqualectra staan de door haar

gehouden aandelen in het kapitaal van CUCH opgenomen met een boekwaarde

van NAf 62.068.000,-.

2.41 Op 5 januari 2011 heeft de RvC van Aqualectra goedkeuring verleend

aan de overdracht van de door Aqualectra gehouden aandelen in CUCH aan

RdK. Het besluit van de RvC is ondertekend door [betrokkene 1] en

[betrokkene 2].

2.42 In een brief van 7 januari 2011 van mr. M. Hammoud van het

advocatenkantoor Van Eps Kunneman Van Doorne aan [betrokkene 10] is

onder meer opgenomen:

"De (enige) twee leden die thans deel uitmaken van de Raad hebben op 5 januari 2011

toestemming verleend aan de Directie van IUH om de aandelen die IUH houdt in CUCH over

te dragen aan RdK. U heeft ons verzocht te adviseren of het besluit van de raad geldig is.

(…) In casu is een van de leden van de Raad die het besluit heeft genomen, te weten

[betrokkene 1], tevens commissaris bij RdK aan wie de aandelen van IUH in CUCH

mogelijkerwijs zullen worden overgedragen op welke transactie het besluit in kwestie ziet.

[betrokkene 1] had dan ook niet mogen deelnemen aan de besluitvorming, Daardoor blijft in

feite maar 1 commissaris over, zijnde [betrokkene 2]. (…)

Advies

Ons inziens had [betrokkene 1] niet mogen meestemmen op grond van de Code, de wet en het

Reglement. Bovendien wordt, ook indien de stem van [betrokkene 1] toch zou worden

meegeteld, niet aan het quorumvereiste voldaan dat geldt op grond van de statuten."

2.43 Bij brief van 12 januari 2011 heeft Aqualectra als volgt aan [betrokkene

31] bericht:

"Om tot een gerichte oplossing te komen voor de ontstane problemen van de BOO, heeft u

aan de Directie van Aqualectra de medewerking gevraagd om op korte termijn de "A"

aandelen om "niet" over te dragen aan RdK. (…) Tijdens dit overleg heeft de Directie van

Aqualectra U geïnformeerd en bevestigd dat Aqualectra te allen tijde met de overheid zal

meewerken om deze overdracht zo spoedig mogelijk gerealiseerd te krijgen, echter dat

Aqualectra aandacht vraagt aan de Overheid en aan RdK om in dit verband rekening te

houden met de negatieve financiële gevolgen voor Aqualectra, indien een dergelijke

overdracht zonder een of andere compensatie voor Aqualectra zal plaatsvinden. (…) Het

zonder meer afboeken van ongeveer ANG 60 miljoen in de boeken van Aqualectra,

vermindert de solvabiliteit en de financiële weerbaarheid van de vennootschap, waarvoor de

Directie van Aqualectra, de vennootschap altijd heeft behoed. (…)

De Directie van Aqualectra geeft u hierbij in overweging om deze overdracht van aandelen

via een AvA of een besluit buiten de AvA te realiseren."

2.44 Op 13 januari 2011 zijn [betrokkene 24], [betrokkene 35] en [betrokkene

19] als commissaris van Aqualectra ontslagen. De RvC bestond vanaf dat

moment nog slechts uit [betrokkene 1] en [betrokkene 2].

2.45 Op eveneens 13 januari 2011 zijn [betrokkene 14] en [betrokkene 15]

aangesteld als commissaris van Curoil. [betrokkene 38], [betrokkene 37] en

[betrokkene 39] zijn op die datum als commissaris van RdK ontslagen.

2.46 Bij brief van 14 januari 2011 heeft [betrokkene 31] als volgt aan

Aqualectra bericht:

"Uw reactie lijkt een hernieuwde poging de overdracht van de A-aandelen te belemmeren. U

doet dat door ten onrechte voorwaarden te stellen, welke bovendien niets te maken hebben

met de thans spelende problematiek. (…) U weet, althans behoort te weten, dat de door u aan

de overdracht van de A-aandelen gestelde voorwaarden ten onrechte worden gesteld en dat

aan die voorwaarden niet zal worden voldaan. Kennelijk streeft u er dus naar de overdracht

van de A-aandelen te frustreren. Uw houding komt er dus op neer dat u weigert de

(economisch waardeloze) A-aandelen aan RdK over te dragen tenzij aan Aqualectra op

ongerechtvaardigde grondslag tientallen miljoenen dollars aan goederen of andere voordelen

worden toebedeeld door RdK of het land Curaçao. Dat u daarmee het voortbestaan van de

BOO-centrale nog verder in gevaar brengt dan u al heeft gedaan, schijnt aan u voorbij te gaan.

Deze houding wordt door ons niet geaccepteerd. (…) Dit noodzaakt ons te overwegen tot het

instellen van een diepgaand onderzoek bij Aqualectra met betrekking tot het inzake de BOOcentrale

door uw directie tot nu toe gevoerde beleid. Teneinde dat onderzoek uit te voeren zal

het dienstig kunnen zijn dat een of meer leden van uw directie gedurende de loop van dat

onderzoek niet dan op ons verzoek bij Aqualectra haar kantoren en lokaliteiten zullen

verschijnen."

2.47 Aqualectra heeft bij brief van 17 januari 2011 aan de Raad van

Ministers, ter attentie van [betrokkene 31] in zijn hoedanigheid van MinisterPresident,

onder meer als volgt bericht:

18

"De Directie van Aqualectra heeft door tussenkomst van de President Commissaris,

[betrokkene 1] op zaterdag 15 januari 2001 een brief van U van 14 januari 2011 in goede orde

ontvangen. De Directie van Aqualectra heeft met stijgende verbazing kennis genomen van de

inhoud van deze brief. (…)

Middels deze brief herbevestigt de Directie van Aqualectra wederom haar medewerking aan

de Regering als aandeelhouder van Aqualectra om de "A" aandelen in CUCH over te dragen

aan RdK. Deze medewerking is ingegeven door het feit dat de Directie met U en RdK van

mening is dat het ten behoeve van de voortgang van de BOO-centrale, effectiever zal zijn om

via een rechtspersoon beleid te formuleren en uit te voeren. (…)

Financiële impact van de overdracht van de "A" aandelen op Aqualectra:

De Directie van Aqualectra vertrouwt erop dat in haar brief van 12 januari 2011 aan U,

voldoende uit de doeken is gedaan wat de nadelige financiële gevolgen voor Aqualectra

zullen zijn bij een dergelijke transactie."

2.48 Bij brief van 18 januari 2011 heeft [betrokkene 31] als volgt aan

Aqualectra bericht:

"Gelieve goede nota van het volgende te nemen:

Medewerking overdracht van de "A" aandelen in CUCH aan RdK

U herbevestigt mee te zullen werken aan de overdracht. Gelet op de urgentie van de zaak

nodigen wij u uit deze overdracht uiterlijk op woensdag 19 januari 2011 te 16:00 uur te

hebben afgerond. (…) Wij zullen de raad van commissarissen van Aqualectra verzoeken de

toestemming nodig voor die overdracht te herbevestigen. Voor de duidelijkheid wijzen wij

erop in dit stadium geen aanleiding te zien u bij aandeelhoudersbesluit die overdracht op te

dragen. Daargelaten de vraag of de aandeelhouder van Aqualectra onder de huidige statuten

van Aqualectra een dergelijke opdracht kan geven, uit onze correspondentie blijkt inmiddels

zonneklaar dat de aandeelhouder wenst dat die overdracht plaatsvindt. Ook uw standpunt over

de consequenties van die overdracht voor Aqualectra is duidelijk. (…)

Financiële impact van de overdracht van de "A" aandelen op Aqualectra

Wij brengen u in herinnering dat de huidige situatie, inclusief de bestaande negatieve waarde

van de "A" aandelen, door deze regering is aangetroffen. Deze situatie is ontstaan door

beslissingen, handelingen en nalaten van huidige of voormalige leden van uw directie, die van

de raad van commissarissen en de aandeelhouder van Aqualectra, alsmede die van de overige

bij de BOO-centrale betrokken personen en entiteiten.

Weliswaar acht deze regering het nodig een oplossing aan te dragen, doch dat betekent nog

geen aanvaarding van uw stelling dat de overdracht van de "A" aandelen nadelige financiële

gevolgen heeft voor Aqualectra.

De nadelige financiële gevolgen voor Aqualectra zijn ontstaan doordat er niet of onvoldoende

in onderhoud en reparatie van de BOO-centrale is geïnvesteerd, en het management daarvan

heeft gefaald."

2.49 Op 19 januari 2011 heeft Aqualectra de door haar gehouden aandelen in

CUCH "ten titel van reorganisatie" aan RdK overgedragen tegen betaling van

NAf 1,-. De overdrachtsakte is door [betrokkene 1] als president-commissaris

van RdK ondertekend en door [betrokkene 10] als bestuurder van Aqualectra.

19

21 januari 2011 beëindigd. Per 24 januari 2011 is [betrokkene 14] als

bestuurder van deze vennootschap aangesteld.

2.51 Bij Landsbesluit van 1 februari 2011 heeft de Raad van Ministers

[betrokkene 31] als Minister van Algemene Zaken gemachtigd met ingang van

1 februari 2011 het Land als aandeelhouder van (onder meer) Aqualectra, RdK

en Curoil te vertegenwoordigen en daarbij het stemrecht uit te oefenen

overeenkomstig de besluiten van de Raad van Ministers.

2.52 Op 8 februari 2011 zijn [betrokkene 16], [betrokkene 3] en [betrokkene

17] aangesteld als lid van de RvC van Curoil.

2.53 Op 11 februari 2011 zijn naast [betrokkene 1] en [betrokkene 2]

[betrokkene 3] en [betrokkene 7] aangesteld als commissaris van Aqualectra.

2.54 Per 22 februari 2011 is [betrokkene 24] aangesteld als commissaris van

RdK.

2.55 Per 1 april 2011 is [betrokkene 12] aangesteld als bestuurder (COO) van

Aqualectra. Vanaf dat moment bestond het bestuur uit [betrokkene 10] als

voorzitter, [betrokkene 9], [betrokkene 11] en [betrokkene 12]. Op 6 april 2011

zijn naast [betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [betrokkene 7], die

reeds commissaris van Aqualectra waren, [betrokkene 8] en [betrokkene 4] als

commissaris aangesteld.

2.56 Op 8 april 2011 is [betrokkene 8] aangesteld als commissaris van Curoil.

Op eveneens 8 april 2011 is [betrokkene 20] benoemd tot commissaris van

RdK.

2.57 Vanaf 13 april 2011 zijn [betrokkene 13] en [betrokkene 14] belast met

de dagelijkse leiding van Curoil.

2.58 Bij besluit van 15 april 2011 (productie 15 bij de brief van [betrokkene

1] c.s. van 7 maart 2017) heeft de RvC van Aqualectra als volgt besloten:

"1. Het bestuur van IUH wordt opgedragen alle noodzakelijke stappen en andere acties te

ondernemen opdat de in de considerans genoemde efficiëntiemaatregelen en

kostenbesparingen worden genomen en gerealiseerd, binnen een zo kort mogelijk tijdsbestek.

2. Het bestuur rapporteert wekelijks doorlopend (…) aan alle leden van de RvC aan te wijzen

andere leden welke stappen zijn genomen ter uitvoering van punt 1 van dit besluit."

2.59 Op 18 april 2011 is [betrokkene 3] aangesteld als zesde commissaris bij

RdK.

2.60 Op 19 april 2011 is de RvC van Aqualectra een overeenkomst

aangegaan met FTI Consultancy Inc. (hierna: FTI). In een brief van FTI van

20

19 april 2011 aan Aqualectra, ter attentie van [betrokkene 1], is onder meer

opgenomen:

"We propose assisting the CLIENT in two distinct phases described below:

Phase 1 Scope - Forensic Analysis, Reporting and Recommendations and Corrective Actions

(…)

Phase 2 Scope

At the conclusion of our Phase 1 work, we will meet with you to review our findings, and

outline detailed steps for Phase 2. Phase 2 will consist of an analysis including at a minimum

the following steps:

(…)

For Phase 1, based on our experience with prior cases we estimate that our fees for this Phase

1 will be in the order of $ 168,000.00. Please refer to Attachments for the basis of Estimate

for Phase 1 services."

2.61 Bij besluit van de RvC van Aqualectra van 20 april 2011 is het volgende

overwogen:

"- dat de aandeelhouder van IUH bij besluit van 11 april 2011 heeft besloten dat de RvC ter

zake het in dat besluit gestelde zich kan doen bijstaan door deskundigen o.m. voor het

verrichten van onderzoeken en uitbrengen van adviezen aan de RvC en dat het bestuur

gehouden is alle medewerking te verlenen aan het door en ten behoeve van de RvC

inschakelen van deskundigen, waartoe tevens door IUH geldelijke middelen worden verstrekt.

- dat de president-commissaris van IUH daartoe inmiddels een contract d.d. 19 april 2011

heeft gesloten met FTI Consulting, die de daarin bedoelde deskundigen zal leveren voor de

onderzoeken en adviezen als daarin beschreven.

Het volgende wordt besloten:

1. Het bestuur van IUH wordt opgedragen het contract d.d. 19 april 2011 met FTI

Consulting, als hieraan gehecht, namens IUH in materieel ongewijzigde vorm te bekrachtigen

en te zien op uitvoering daarvan door IUH, met name de betaling van de daarin genoemde

vergoedingen en kosten (…).

2. Het bestuur van IUH wordt voorts opgedragen FTI Consulting en de aan haar

verbonden deskundigen onmiddellijke en volledige toegang te verschaffen tot alle

documenten, installaties, kantoren en computersystemen van IUH, zodat zij de gegeven

opdracht kunnen uitvoeren, waartoe de RvC aan FTI Consulting en bedoelde deskundigen

hierbij zonodig machtiging verleent; en

3. Het bestuur wordt opgedragen met FTI Consulting en bedoelde deskundigen

werkafspraken te maken ter zake het tijdstip en de wijze waarop het bestuur commentaar zal

geven op de bevindingen en (concept) conclusies van FTI Consulting en bedoelde

deskundigen. (…)"

2.62 Bij brief van 21 april 2011 van de RvC van Aqualectra (productie 17 bij

de brief van [betrokkene 1] c.s. van 7 maart 2017) heeft [betrokkene 1] als

volgt aan [betrokkene 10] als bestuurder van Aqualectra bericht:

"In deze brief zal de raad van commissarissen van Aqualectra (de "RvC") ingaan op uw brief

van 13 april 2011 en andere uitlatingen van u in verband met de elektra tariefverlaging van

ANG 0,05 per KWh ingaande 11 april 2011, (…). Ook wordt aangegeven welke disciplinaire

maatregel tegen u getroffen wordt. (…) De rode draad van uw handelen is dat u standpunten

inneemt op basis van onjuiste feiten en argumenten. (…) Daarmee bereikt u bovendien een

resultaat voor Aqualectra dat contrair is aan hetgeen u zegt na te streven, met name omdat u

de geloofwaardigheid van Aqualectra ondermijnt. De RvC is niet bereid dergelijk handelen

verder te dulden. (…)

De RvC heeft de kwestie "obligatielening" inmiddels als apart onderwerp in behandeling. In

dat kader is u reeds medegedeeld door de president-commissaris dat u zich niet dan na

overleg en met goedkeuring van de RvC ter zake met de Centrale Bank mag verstaan. (…)

Procedure tegen de overheid (toestemmingsvereiste RvC)

De RvC acht het niet dienstig aan het belang van Aqualectra dat Aqualectra (weer) tegen de

overheid c.q. de regulator gaat procederen. Aqualectra zal die maatregelen moeten nemen die

het mogelijk maken dat de vastgestelde tarieven afdoende zijn ter dekking van de kosten. Dat

met bekwame spoed daartoe de nodige efficiëntiemaatregelen moeten worden genomen is u

naar wij aannemen inmiddels duidelijk. (…)

Indien en voor zover bij u toch het voornemen bestaat met een beroep op het niet verder

dulden van uitstel opstarten van een procedure tegen de overheid c.q. de regulator, dan raden

wij u dat ten sterkste af. Niet alleen is er gezien het voorgaande van een zodanige

spoedeisendheid geen sprake, bovendien is de betreffende statutaire bepaling niet in die zin

uit te leggen dat u daartoe gegeven de omstandigheden bevoegd zou zijn. Indien u hieraan

voorbij gaat kunt u een nadere disciplinaire maatregel tegemoet zien.

(…)

Tegen u te treffen maatregel

(…) de RvC meent dat [uw] handelen de maatregel van ontslag of schorsing uit uw positie als

bestuurder van Aqualectra rechtvaardigt. De RvC is thans evenwel niet uit op dergelijke

maatregelen tegen u te nemen of voor te stellen aan de aandeelhouder. (…) wordt de tegen u

te nemen maatregel thans beperkt tot een schriftelijke ernstige waarschuwing."

2.63 Op 11 mei 2011 is [betrokkene 7] ontslagen als commissaris van

Aqualectra. Vervolgens is [betrokkene 5] op 18 mei 2011 als commissaris van

Aqualectra aangesteld.

2.64 In 2011 heeft [betrokkene 10] namens Aqualectra KPMG Corporate

Finance verzocht de financiële consequenties voor Aqualectra in kaart te

brengen van de overdracht van haar aandelen in CUCH aan RdK. In een

rapport van 23 mei 2011 heeft KPMG Corporate Finance in de persoon van

Henk de Zeeuw onder meer als volgt bericht:

"Based on the calculations we can conclude that the Estimated Value is higher than the book

value of [de BOO-centrale] before the transfer to RdK. This indicates that, based on the

applicable IFRS, there is no need for an impairment before the date of transfer."

Voorts vermeldt het rapport onder meer dat Aqualectra geen compensatie

ontvangt voor de overdracht van de aandelen en dat geen aandacht is

geschonken aan het effect van die overdracht op de verschillende andere

zakelijke relaties tussen Aqualectra en CUCH, noch aan andere gerelateerde

transacties. De "carrying book value" van de BOO-centrale vóór de overdracht

van de aandelen is volgens het rapport NAf 62,1 miljoen, terwijl de impact van

de overdracht zonder compensatie waarschijnlijk leidt tot een afschrijving tot

datzelfde bedrag, terwijl volgens het rapport de waarde van het 49%-pakket en

de preferente aandelen zonder stemrecht in de toekomst naar verwachting de

boekwaarde zal overstijgen. Het rapport vermeldt dat de gevolgen van de

transactie voor de door Aqualectra afgegeven garanties voor financieringen en

de dekkingsgarantie voor 49% van de aan ISLA toekomende "liquidated

damages" ingeval CUC niet aan haar leveringsverplichtingen voldoet,

onbekend waren en dat Aqualectra ingevolge de aandeelhoudersovereenkomst

tussen Aqualectra en CEC van 29 november 2000 op 31 december 2015 de

door CEC gehouden B-aandelen in CUCH overgedragen krijgt en dat niet

duidelijk is of de overdrachtstransactie van 19 januari 2011 van invloed is op

dit zogenoemde Purchase Right.

2.65 Aqualectra, vertegenwoordigd door haar bestuurders [betrokkene 10],

[betrokkene 9], [betrokkene 11] en [betrokkene 12], heeft bij brief van 8 juni

2011 als volgt aan haar RvC bericht:

"De RvC geeft in de waarschuwingsbrief van 21 april 2011 aan dat het niet dienstig is aan het

belang van de vennootschap indien Aqualectra (weer) zal gaan procederen tegen de overheid

of tegen de regulator. (…) De Directie verwijst wederom naar de diverse uitnodigingen van

de Directie aan de RvC om informatie te geven en om van de RvC te vernemen over het door

ons voorgestane beleid. De Directie heeft telkens haar bereidwilligheid en inzet aangetoond

om tot een 'alignement' van beleid te komen. De Directie is op grond van de statuten bevoegd

om een juridische procedure te entameren indien er sprake is van spoedeisendheid. Door op

voorhand te dreigen met een disciplinaire maatregel wilt u de Directie monddood maken en

beperken in zijn statutaire bevoegdheden.

[Wij] merken op dat de Directie in een onmogelijke situatie wordt gebracht door het feit dat

de RvC enerzijds nadere disciplinaire maatregelen tegen de heer [betrokkene 10] (of tegen de

Directie) wil nemen, indien wij een rechtszaak aanhangig willen maken tegen de Ministerpresident,

die de aandeelhouder van Aqualectra vertegenwoordigt [en die] het aanhangig

maken van [een] rechtszaak juist als de enige correcte procedure beschouwt."

2.66 Op 9 juni 2011 is [betrokkene 3] als commissaris van RdK ontslagen.

2.67 Bij besluit van 11 juli 2011 heeft de RvC van Aqualectra het volgende

besloten:

"Het bestuur van IUH wordt verzocht en voor zover nodig opgedragen voor een periode van 6

maanden, ingaande maandag 11 juli 2011, alle voor of namens IUH, of enige van haar

dochterbedrijven te verrichten betalingen of aankopen (Purchase Orders) voor een bedrag van

NAf 50,= of meer, vooraf schriftelijk te laten goedkeuren door een lid van de Raad van

Commissarissen."

Het besluit is ondertekend door alle commissarissen en heeft betrekking op alle

vier in functie zijnde bestuursleden.

2.68 [betrokkene 19] is per 12 juli 2011 als bestuurder van Curoil ontslagen.

[betrokkene 13] en [betrokkene 14] bleven belast met de dagelijkse leiding van

deze vennootschap (zie p. 258 van het onderzoeksverslag).

2.69 [betrokkene 10] heeft bij brief van 18 juli 2011 namens Aqualectra als

volgt aan de RvC van Aqualectra bericht:

"De oorzaak van de ontstane situatie rondom de liquiditeitspositie van de vennootschap is

volledig in de brandstofprijzensfeer, derhalve zullen de correctieve maatregelen ook op dat

vlak dienen plaats te vinden. Gelet op het vorenstaande verzoekt de Directie de RvC om het

daarheen te leiden opdat dit verzoek voor tariefsaanpassing door te leiden aan de Overheid,

23

hiervan."

2.70 In juli 2011 heeft de rechtspersoon BOOZ & Company (N.A.) Inc.,

gevestigd in Dallas, Verenigde Staten van Amerika, (hierna: BOOZ & Co) aan

[betrokkene 1] in zijn hoedanigheid van voorzitter van de RvC van Aqualectra

een offerte uitgebracht betreffende "Turnaround Support and Strategy for

Aqualectra and Integrated Utility Holding N.V." De offerte vermeldt onder

meer het volgende:

"We understand that you have embarked on a mission to transform the utility sector in

Curaçao and require assistance in taking immediate steps to stabilize Aqualectra's operations

while also providing a roadmap for the future. To that end, you would like support in three

specific areas:

1) Planning - Create actionable guidance to stabilize the company (Aqualectra, Refining

Utility and Holding Company) and establish an effect, 'affordable' future

business/performance plan that improves reliability, moderates tariffs and ensures sustainable

cash flow for on-going operations.

(…)

2) Strategy/View to the future (Aqualectra) - Develop a strategy which leverages the

entire energy and utility platform to create sustainable, reliable and affordable power and

water services for Curaçao. The strategy will address the upcoming generation decisions as

well as customer products and services and water systems options.

(…)

3) Key roles definitions and staffing - Develop job descriptions and candidate

requirements for key senior management roles. The job descriptions will be consistent with

the organization and governance model designs, and the candidate requirements will identify

experience and technical skills needed to execute the relevant function."

2.71 Bij besluit van 28 of 29 juli 2011 is de RvC van Aqualectra naar

aanleiding van de overeenkomst van 19 april 2011 akkoord gegaan met de

offerte van FTI.

2.72 Op 1 en 2 augustus 2011 is de RvC van Aqualectra akkoord gegaan met

het verlenen van een opdracht aan BOOZ & Co conform haar voorstel van

26 juli 2011.

2.73 In de e-mail van [betrokkene 4] van de RvC van Aqualectra aan het

bestuur van deze vennootschap van 2 augustus 2011 is onder meer opgenomen:

"The Supervisory Board has engaged the services of Booz & Co. to advice the Supervisory

Board and the shareholder on necessary actions needed to improve the all-around efficiency

Aqualectra.

For this purpose Booz & Co. will be interfacing with key Aqualectra personnel and obtaining

data from all vital systems.

We kindly request you to facilitate Booz & Co. your cooperation to perform their analysis.

Also we request access to all premises and an office with seating for 10 persons for the Booz

& Co. personnel starting Wednesday afternoon August 3, 2011."

24

van 5 augustus 2011 het volgende aan de RvC van Aqualectra geschreven:

"In verband met de reële mogelijkheid die er bestaat dat de vennootschap op (korte) termijn

niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, als gevolg van (…) brandstofkostenstijgingen,

heeft de Directie (…) aan de Raad van Commissarissen gevraagd om de Directie bij te staan

met een tariefstijgingverzoek aan de Overheid en BTP. Op verzoek van de Raad van

Commissarissen heeft de Directie het scenario van een 35% tariefsverhoging uitgewerkt en

onderbouwd. (…)

Verzoek aan de Raad van Commissarissen

De oorzaak van de ontstane situatie rondom de liquiditeitspositie van de vennootschap is

volledig in de brandstofprijzensfeer, derhalve zullen de correctieve maatregelen ook op dat

vlak dienen plaats te vinden. Gelet op het vorenstaande heeft de Directie de Raad van

Commissarissen, in haar schrijven van 18 juli 2011, verzocht om het daarheen te leiden opdat

dit verzoek voor tariefsaanpassing door te leiden aan de Overheid, waarna de Directie

uiteraard alle medewerking zal verlenen voor een spoedige besluitvorming hiervan.

De Directie heeft op dit verzoek nog geen respons mogen vernemen van de Raad van

Commissari