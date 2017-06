E caso P.D.R. vs K.V.K. a keda trata awe den corte, Juez lo duna su desicion dia 4 di Juli proximo

Manera ta conosi cu for di momento cu Sr. Bikker a join e partido POR hunto cu algun otro miembro di e bestuur, e otro miembronan di bestuur cu si a keda den P.D.R. di acuerdo cu e statutonan di e partido a yama un reunion unda cu bestuur nobo encabesa pa Sr. Alonso Tromp y a manda esaki pa K.V.K. cual no a haci e cambionan mes y a nenga di haci esey. No a keda nada otro cu e bestuur di P.D.R. entabla un caso contra Camara di Comercio. E caso aki a tuma lugar awe mainta y juez lo bay evalua e caso y lo presenta su desicion dia 4 di Juli proximo.