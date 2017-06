M.E.P. ta lansa un pregunta na Melvin Tromp encuanto un politico di calidad

Pregunta na Melvin Tromp:

Politico di calidad ta manera un ministro di AVP cu ta e sospechoso principal den e corupcion di permiso?

Despues di un siman sumamente exitoso, caminda nos partido MEP den un encuesta imparcial a resulta di ta e partido mas grandi di Aruba y tambe nos lider sra. Evelyn Wever-Croes den forma convincente a sali e ganador den e debate politico organisa pa Camara di Comercio, e siman aki nos a haya e parlamentario di AVP, Melvin Tromp kende a dicidi di ataca MEP, alegando entre otro cu MEP no tin politico di calidad pa goberna nos pais.

Berguensa total

E atake aki ta bin despues cu su partido AVP no a logra pa haya candidatonan nobo pa subi riba e lista aki, siendo cu den seno di MEP constantemente candidatonan nobo, integro y capacita ta ser lansa y cu nan tur ta hayando gran acogida den pueblo. Hecho ta cu ningun ciudadano drechi y integro no kier wordo mancha cu e partido di Melvin Tromp, mirando tur locual ta pasando den seno di e partido aki pa loke ta hortamento y bendemento di tereno di pueblo y tambe e negoshi corupto di bendemento di permiso na stranheronan y pa cual un di nan ministronan ta e gran sospechoso den e bagamunderia y soborno aki y cu tin henter cara di nos pais na berguensa total. Y ainda Melvin Tromp tin e curashi di papia di “politico di calidad”, sin cu e ta wak prome den su propio seno di AVP?

Mentiranan di Melvin Tromp

Den su atake di deseperacion Melvin Tromp tambe a scupi su gal, caminda e kier venena mente di pueblo bisando cu un gobierno di MEP lo kita tur e beneficionan duna na e empleadonan publico. Aki el a trece un hala di mentira padilanti, ya cu durante 2001 pa 2009 semper e Vakantieuitkering, Gelijk bedrag y Bashi premie a wordo paga na e empleadonan publico y tambe nan a haya e aumento di salario di 105 florin pa luna pa compensa e aumento di costo di bida. Tur trahador na Aruba a haya un reduccion drastico di nan loonbelasting na 2007 y a keda cu mas placa den nan cartera. E tempo ey Melvin tambe tabata empleado publico y aparentemente e no ta corda of e tambe ta come y lubida? Lo ta bon pa e splica e empleadonan publico si cu ta su gobierno di AVP a elimina entrante januari 2015 e pago di Gelijk Bedrag y Bashi Premie ora cu e ambtenaarnan bay cu pensioen y ta su gobierno ta laga nan traha 5 aña mas prome cu nan bay cu pensioen!

MEP lo elimina Hedging

Un hala di otro mentira y disparate mas Melvin Tromp a trece padilanti bisando cu MEP lo bay kita entre otro e aumento di salario minimo y di pensioen, siendo cu durante gobernacion di MEP di 2001-2009 semper e salario minimo y pensioen di viehez a ser aumenta substancialmente, manera por mira den e tabel adhunto. Porcierto tur e aumentonan cu gobierno di MEP (2001/2009) a introduci ta significantemente mas halto cu e gobierno di AVP (2009/2016). Otro ridiculez di marca mayor di Melvin Tromp ta cu un gobierno di MEP lo elimina e reduccion di tarifa di coriente. Echo cu tabata hustamente e gobierno di MEP den pasado a bin cu e plantanan di Seawater Reverse Osmosis, di RECIP y molinanan di biento y cualnan a percura pa menos uzo di fuel oil y consecuentemente un tarifa mas abao di awa y coriente pa henter comunidad. Pues MEP lo no por elimina nunca e reduccionnan aki, ya cu tabata gobierno di MEP mes a percura pa esaki. Locual un gobierno di MEP si lo elimina ta e corupcion di Hedging di Gabinete Eman y pa cual e pueblo consumidor ya a ser perhudica pa mas di 400 miyon florin. Esey nos di MEP lo elimina!

Asina un y tur por mira con partido MEP un biaha mas ta haya su mes obliga di desenmascara tur e mentira y manipulacionnan di Melvin Tromp y preveni asina cu e mentiranan aki haya su propio bida.