Awor cu nos ta yegando e recta final pa e eleccion di September 2017, AVP a cuminsa intensifica su atakenan sushi contra MEP, pero manera semper cu hopi mentira, intriga y manipulacion. Un di nan ultimo mentiranan ta cu ora MEP drenta gobierno, e partido aki lo para tur proyecto cu ta den ehecucion. Echo ta cu MEP semper ta contra cualkier tipo di destruccion di capital (kapitaal vernietiging), ya cu e placa no ta pertenece na MEP pero na e pagadornan di belasting. Sinembargo, historia a demostra cu e unico partido cu ta comete e tipo di destruccionnan aki ta AVP. Esey nan a demostra caba na 2009 ora cu Gabinete Oduber a laga atras un gran cantidad di proyecto den ehecucion y di cual tabata tin algun tambe cu plannan cla y cu su financiamento. Pero den forma diabolico AVP a para tur e proyectonan y boicotia esakinan:

1. Centro di Cardiologia. AVP a para y boicotia e centro aki, caminda den e centro lo mester a trata tur e pashentnan cu problemanan cardiovascular. Tur e instrumentonan medico nobo cu a ser cumpra, nan a laga nan putri den e edificio di IMSAN. Aki por mira con un biaha mas AVP a neglisha e pueblo di San Nicolas.

2. Construccion scol HAVO/VWO na Noord. Gabinete Oduber a laga e proyecto aki completamente cla atras, esta mapa, bestek, tereno y financiamento via FDA. AVP a boicotia e scol aki y a prefera di hinca e placa den e bendita Tram na Oranjestad. Awe e muchanan di Noord ta sufriendo debi na e boycott aki!

3. Proyecto di Dump na Parkietenbos. Un proyecto noble pa deshaci di tur sushi di cas y converti esaki den e material Fluff y cu e habitantenan di Parkietenbos lo a haya alivio di tur e castigo cu e Dump ta trece cu ne. AVP a prefera di boicotia e proyecto aki y awe henter e vecindario ta sigui biba den tur dolor y sufrimento.

4. Hotel Melia. Gabinete Oduber a laga atras un proyecto di hotel di 5 strea, esta Hotel Melia cu mester a bin na e lugar di ex-Bushiri hotel. Aki tambe AVP a boicotia henter e proyecto y a trata di bin cu e hotel Hard Rock pero te ainda despues di 8 aña, net nada a sosode na e sitio aki. AVP ta papia hopi y haci buya, pero no sa con pa goberna!

5. Parke Little League na Pos Chikito. Un proyecto deportivo noble pa nos hobennan deportista no a ser termina, pero boicotia pasobra tabata un proyecto di MEP.

Tambe na prome instante e politiconan di AVP a haci tur intento pa para construccion di e unico hotel di 5 strea cu a ser laga atras pa Gabinete Oduber, esta Ritz Carlton, pero aki si nan number a hunga, ya cu tur contract tabata firma caba y cu AVP lo a wordo lastra y hiba pa Corte pa duna cuenta na huez, si nan a sigui cu e boycott maligno aki.

Esakinan ta solamente un parti di tur e boycottnan di AVP y cu awe nan kier tilda MEP cu nos lo bay haci mescos, pero como un partido responsabel MEP semper ta para tras di tur proyecto cu ta na bienestar di nos pueblo. Y si tin caminda pa mehora, MEP siguramente lo haci esey tambe.