Chofer ta comete infraccion dilanti polis y mesora nan a par'e pariba di rotonde Tanki Flip

Diaranzon madruga durante patruya polis ta nota su dilanti con un auto ta yega bira cruzando e streepinan blanco pariba di e rotonde Tanki Flip pa bay para na un snacktruck, di biaha polis a sende su zwaailicht y a bay atende cu e chofer. Ora a controla e number esaki no tabata cuadra cu e color di e auto y pa e aña aki mes no tin nada paga. Aunke pa suerte no tin lugar mas pa warda auto na warda di Balashi polis a dicidi di lague cu e auto pero a dun'e un boet "combo style" unda bo ta haya tur cos aden.