Esakinan ta e casonan cu lo ser atendi diahuebs mainta 15 di juni 2017 den sala di corte di prome instancia.

08.30 e sospechoso L.B.T. T. ta wordo acusa di a menaza un persona cu morto riba 5 di februari 2017.

09.00 e sospechoso G.M.P. P. ta wordo acusa di ladronicia di un bateria y un radio den un auto riba 22 di januari 2017.

09.30 e sospechoso S.J.d.C. D.C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas di joyas riba 9 di januari 2017.

10.00 e sospechoso O.S.C.L. C.L. ta wordo acusa di posesion di cocaine riba 26 di februari 2017.

10.30 e sospechoso M.A.D.C. D.C. ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas y maltrato cu un arma na april 2016.

11.00 e sospechoso R.G.C. C. ta wordo acusa di ladronicia di un golfcart riba 2 di mei 2016, conhuntamente cu un otro of otronan.

11.30 e sospechoso J.A.L. L. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, ladronicia di placa y propiedadnan di un y/of dos persona riba 31 di december 2016.