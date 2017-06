Booshi Wever: J'ACUSE 4. PERSECUSION Y MALVERSACION TA NA ORDO DI DIA DEN MINISTERIO DI SALUD.

Recientemente nos a tuma nota cu Alex Schwengle a firma un convenant cu varios stakeholder cu ta trahando riba e tereno di salud. Esaki ta colmos de los colmos di hilaridad.

Nos a acusa e minister aki na 3 ocasion pa asuntonan inapropia den su ministerio y e no a haci nada pa coregi esakinan. Awor e ta bin cu su style di San Tomas, bin firma e convenant riba e asina yama Good Governance sin cu el’a reacciona y/o refuta ningun di e acusacionnan serio haci den direccion di su ministerio. Pa nos aki ta conta "wie zwijgt, stemt toe!!”. Nos a acusa e minister aki di ta tapa ladronicia y malversacion den salanan di operacion na HOH y esun di ladronicia na ImSan. Nos a haci denuncia oficial na Ministerio Publico y te awe nos no a tende algo ni di e Minister ni di Ministerio Publico. Despues nos a acusa e minister y TUR esnan involvi, di corupcion den e proyecto di "vernieuwbouw" di HOH, atrobe nada. Despues nos a denuncia e nombracion politico di dos mucha manda como Director y Inspector di Salubridad Publico. E persona cu a ser nombra como Director na prome instante ni a solicita. Ta despues cu e minister a cambia e rekisitonan, a hinca su coordinador den e procedura. Un persona cu cada dia di nobo ta demonstra su incapacidad pa maneha un departamento manera esun di Salubridad Publico. E ta kere cu persecusion y suspension di hende drechi, cu hopi mas educacion y experencia cu n’e ta hasie un bon Director. Loke cu e ta demonstrando cu e actitud aki, ta su incapacidad y su mediocridad y ta kere cu e por keda intimida hende. Loke cu e ta demonstrando tambe ta cu e tey pa complace e tiradanan di e Minister, un " typisch Napoleon-achtige gedrag"!

Y den su afan di trata na intimida empleadonan e di ta uza nomber di hende, esaki pa purba di hustifica un posibel "berisping" of "schorsing" di e empleado. Den e caso aki a usa nomber di Sr. Gino Goeloe alegando cu sr.Goeloe pa pidie pa esaki. Y ora a puntra sr.Goeloe, esaki a nenga redondamente. Aki e director un biaha mas e ta uza otro pa purba di yega na su meta. E ta lubida si cu karma ta algo hopi fastioso. No haci cu otro ,loke bo no kier pa otro haci cubo. Esun cu a ser nombra como Inspector no ta ni un medico pa por fungi como Inspector di Salubridad Publico. Den ambos nombracion a cambia ley pa acomoda e dos coordinadornan aki di minister. Ambos ta nifica un peliger pa nos Salubridad Publico.

Recientemente a yega na nos conocemento cu na ImSan un biaha mas tin caso of casonan di malversacion. Un biaha mas ta tratando di tapa esaki, mescos cu a sosode algun tempo pasa cu e actonan di dr.Jaramillo, amigo intimo di Otmar Oduber y un AVP raha. Ta p’esey nos ta cualifica e firmamento un hilaridad, pasobra cu e Napoleon minister Schwengle, no kier a keda tras den e actonan di Mal Gobernacion di e gobernacion actual y kier bin purba di desvia atencion cu e firmamento aki. Cu esaki nos kier mustra cu apesar cu ta core firma un documento, sinembargo ta keda haci su mes na actonan di Mal Gobernacion.

Si en berdad e ta kere den loke ela firma, anto sea transparente y duna UPP inzage di TUR documento entorno e proyecto corupto di HOH, e documentonan di e malversacion y ladronicia den e OK di HOH door di dos specialistannan y esun di dr.Jaramillo na ImSan. Mescos tambe, sea transperente cu full e dossier di e nombracionnan di e dos coordinadornan y e caso recien di malversion na ImSan. J'ACUSE!!!

14 juni 2017

Booshi Wever

Lider UPP

Brazil 163