Karel Maduro di MEP: Perseverancia semper lo duna fruta!

Pueblo di Aruba, ora bo persevera, semper e empeño aki lo mustra su fruta na final. Boso sirbidor pa varios dia caba, tabata treciendo e informacion cu e presupuesto 2017 di pais Aruba no ta realistico. Esaki door cu gobierno di AVP a basa un gran parti di e entradanan riba e reapetura di e refineria. Consecuentemente, gobierno a presupuesta su gastonan “a lo loco” sin tene cuenta cu e porcentahe di realisacion di dicho proyecto. Analisando e asunto y asina compronde e consecuencia negativo pa e pueblo di Aruba, mi persona a keda cuestiona gobernacion di AVP fuertemente na radio den e programa tan scucha, E Berdad y nada mas cu e Berdad na TOPFM 95.1

Cu e presupuesto 2017 no tin valides mas ya cu mitar aña ta pasando sin cu gobierno ta hayando entrada for di e proyecto di e refinería, siendo cu AIB a traha un rapport cu ta indica cu e entradanan pa gobierno den 2017 lo bay ta mas cu 170 miyon florin. Awor mitar aña ta pasando y ni 1 florin! Mi preocupacion ta basa tambe riba e echo cu gobierno di AVP mester cumpli cu e normanan di CAFT cual ta un ley. Con minister Bermudez ta bay splica CAFT, CFT, Parlamento di Aruba, Rijksministerraad, cu Aruba su presupuesto 2017 no ta realistico mas, segun e desaroyo financiero na Aruba? Hulanda seguramente, manera sr. Mike Eman a declara, no ta worry con gobierno di AVP regla e asuntonan financiero. Si no por for di e hanchura mester por for di e largura. Pues, si AVP no por cumpli cu e presupuesto pa falta di entradanan presupuesta di e refineria, AVP lo mester saca e deficit for di e saco di e pueblo. Esaki ta mi problema pa cual mi a keda vocifera fervientemente na radio spiertando e pueblo di tal sucedido.

Awor minister Bermudez ta bin pa dilanti, door cu e no por mas cu e presion poni riba su persona, dunando mi persona rason den e asunto financiero descontrola aki. Y den desesperacion, e ta declara manera un hende den ansha di morto "Si ta verdad, pero ora cu nos a entrega e presupuesto, nos a tene cuenta cu esey". Si tabata asina, dicon boso no a tene cuenta cu e gastonan presupuesta tambe? Eseynan si a keda halto segun boso maneho financiero pa 2017. No a tene cuenta cu e posibilidadnan di un tardansa den e proyecto di e refineria.

Mi ta haya rason den esaki (door di e propio minister Bermudez) pero e preocupacionnan alarmante ta keda. AVP y Mike Eman mester duna rason y cuenta na CAFT, CFT, Hulanda y tambe na Parlamento di Aruba, con nan ta bay “tover” e deficit financiero 2017 den caha di gobierno. Tambe AVP, awor mas cu nunca, mester ta sincero cu e pueblo votador ya cu nos ta den e aña electoral tambe. AVP a faya barbaramente den maneho gubernamental y tin cu paga pa esaki. Ainda abo tin confiansa den AVP?