Ladronnan a habri e porta di Starbucks Paseo Herencia y drenta horta e safe bay cun'e

Diahuebs madruga a drenta informe di cu ladronnan a kibra drenta Starbucks na Paseo Herencia, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di un caso di kiebro cu ladronicia unda den un forma hopi tactico a logra habri e porta di glas sin a kibr'e y a drenta den e cushina y sali bay cu e safe. Guardianan di seguridad den e cercania ora nan a tende e alarma bay on a sali bay wak y a logra mira un pick-up dobbel cabina para den e hanchi pazuid y a nota 2 persona cara tapa sali cu algo for di e lugar y a drenta e pick-up y bay for di e sitio. Na e sitio nos por a mira cu tin camaranan di seguridad (esun cu gobierno a laga instala na cada skina pero aparentemente nan ta pa pronk pero nos tur a spera aunke e caranan di e malhechornan ta tapa un hende lo por a monitor e situacion y lo a actua preventivamente pero NO) pronkstuk nan ta?