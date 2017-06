Mid year party 2017 Playa Linda ta celebra su extraordinario miembronan di ekipo

E tradicion annual di un mid-year party, organisa door di Playa Linda Beach Resort, un biaha mas a yuda reconoce su team, kendenan contribucion combina a fortifica e resort su reputacion excelente pa hospitalidad. Pa mas cu 15 aña largo, Playa Linda a expande su gradicimento annual na empleado for di un celebracion di fin di aña, pa tambe inclui un fiesta mitar di aña. E aña aki, e evento a tuma lugar na Casibari, a hiba e tema di ‘black & white with a touch of gold’ y complete cu un cena di BBQ y DJ Mark Benson su mix di musica bailable.

“Nos ekipo ta na e centro di nos exito,” asina Director di Recurso Humano Sulaika Kelly ta splica. “E ta nos abilidad pa ofrece nos nivelnan mas halto di servicio na cliente cu ta yuda Playa Linda distingui su mes. Nos ta haci esaki door di inverti den nos team pa medio di training como tambe buscando formanan adicional pa ofrece apoyo y mustra nos aprecio pa loke nan ta logra tur dia pa huesped di e resort.”

Como un team uni den trabou, empleadonan di Playa Linda tambe ta bini hunto pa hunga, gosa di un camaderia natural durante di un anochi di paseo cu coleganan. Rifanan a ser tuma durante di e mid-year party pa yuda eleva e celebracion, y provee un danki especial na e empleadonan.

Pa mas cu 30 aña, Playa Linda Beach Resort a sa di ta un estimado “hogar leu di hogar” pa tanto huesped como empleado. Playa Linda ta un top timeshare di Aruba cu ta mantene un ambiente di escala halto como tambe un sentimiento di comunidad, y ta especialmente orguyoso di su miembronan di ekipo talentoso cu semper ta cla pa comparti e mihor di nan mes cu bishitantenan.