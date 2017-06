Aclareacion di confusion cu a lanta relaciona cu cosnan den beslag cu lo a bay back pa sospechoso Croes

Den medionan di comunicacion, a start un confusion tocante e hecho cu supuestamente lo a debolbe cosnan cu lo a wordo tuma den beslag cerca sospechoso Paul Croes. Ministerio Publico ta haya hopi importante pa aclarea e confusion aki.

Durante e investigacion IBIS, huez-comisario a tuma cosnan den beslag na Bestuurskantoor, bao di cual cosnan for di oficina di sospechoso Croes. Recientemente algun di e cosnan cu a wordo tuma den beslag na Bestuurskantoor, a wordo debolbi na Bestuurskantoor. Bao di e cosnan aki tin algun USB-stick, computernan, laptopnan y un telefon blackberry. Si algun di cosnan aki a wordo duna na sospechoso Croes dor di Bestuurskantoor of den nomber di Bestuurskantoor, no ta conoci na Ministerio Publico, ni e ta responsabilidad di Ministerio Publico tampoco.

E cosnan cu huez-comisario a tuma den beslag den e investigacion IBIS den cas di sospechoso Croes, no a wordo duna back na Croes. E cosnan aki ta sigui den beslag.

Cosnan cu wordo tuma den beslag na benificio di waarheidsvinding den un investigacion, ta wordo debolbi asina cu e investigacion riba e cosnan ey ta cla. Cu cosnan wordo debolbi na un sospechoso durante e investigacion penal no ta bisa nada tocante e sospecho of e resultadonan di e caso penal. E ta nifica unicamente cu e investigacion riba e cosnan specifico ey ta cla.

Verwarring rond teruggave inbeslaggenomen goederen

In de media is verwarring ontstaan over de eventuele teruggave van in beslaggenomen goederen bij en aan verdachte Croes. Het OM hecht er aan deze verwarring te verduidelijken.

Tijdens het onderzoek IBIS zijn bij het bestuurskantoor door de rechter-commissaris goederen in beslag genomen, waaronder goederen uit het kantoor van verdachte Croes. Recent zijn de bij de bestuurskantoor in beslag genomen goederen, waaronder een aantal usb-sticks, computers, laptops en een blackberry telefoon, teruggegeven aan datzelfde bestuurskantoor. Of enkele van deze goederen door of namens het bestuurskantoor vervolgens ook aan verdachte Croes zijn teruggegeven, is het OM niet bekend en behoort ook niet tot haar verantwoordelijkheid.

De door de rechter-commissaris in hetzelfde onderzoek in beslaggenomen goederen in de woning van verdachte Croes zijn niet aan hem teruggegeven. Op die goederen rust nog steeds beslag.

Goederen die ten behoeve van de waarheidsvinding in beslag zijn genomen worden teruggegeven zodra het onderzoek dat daaraan verricht moet worden, is afgerond. Daarom zegt de teruggave van die goederen gedurende het opsporingsonderzoek aan de verdachte niets over de mate van verdenking of de resultaten van de strafzaak. Het betekent alleen dat het onderzoek aan die goederen gereed is.