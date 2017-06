M.E.P.: Chris Dammers actuando manera un avestruz!

Chris Dammers actuando manera un avestruz!

Dicon AVP nunca kier papia di e debenan cu ta strangulando nos pais y e futuro generacionnan?

Durante 8 aña largo y den forma insistente partido AVP nunca kier papia riba finansas publico y en especial riba tur e debenan cu nan mes a crea y aumenta barbaramente desde 2010 te cu awe. Echo ta cu lo minimo cu e politiconan aki di AVP ta papia di dje ultimamente ta e deficit financiero cu a cuminsa ser reduci y esaki despues cu Gabinete Eman a haya e KB den su stoma y e supervision di CAFT den su scochi.

Deficitnan financiero

Asina tambe nos por a lesa e siman aki un declaracion di e parlamentario Chris Dammers kende a dicidi di bolbe elogia su gobierno, ya cu supuestamente e deficit financiero bao di Gabinete Eman a baha bao di e norma Europeo di 3%. Pero den e mesun rosea e no ta splica pueblo cu ta su gobierno di AVP a crea e deficitnan di mas halto den historia di pais Aruba, caminda a registra recordnan increibel di -7.1% na 2011, -9.8% na 2012, -7.2% na 2013, -8.6% na 2014 y -4.2% na 2015, siendo cu Gobierno di MEP na 2009 a laga e deficit financiero na -3.6%.

Redoblacion di debe

Siguramente tur e deficitnan astronomico aki a conduci cu nos debe nacional tambe a crece for di 2.2 biyon florin na 2009 te cu 4.1 biyon florin na 2016. Ora Chris Dammers y otro politiconan di AVP constantemente ta papia di “double dip” di caida di nos economia debi na e crisis financiero mundial, nan no kier papia net nada di e “double up” di nos debe nacional debi na e malgastamento di placa sin limite door di Gabinete Eman. Riba e tabel adhunto nos por mira cu desde 1986 partido AVP a crea un debe di 5.2 biyon florin (incluyendo e debenan PPP), siendo cu partido MEP a crea un debe di solamente 1.2 biyon florin.

Caida di nos economia

Tambe no a falta pa Chris Dammers lansa su acostumbrado mentiranan, ya cu el a declara cu su gobierno di AVP a logra baha e cantidad di personal di gobierno di “riba 5000 pa rond di 3900”. Pa su informacion e gobierno di MEP na 2009 a laga e cantidad di ambtenaarnan na 4304. Pues e 5000 ambtenaarnan cu e ta papia di dje mester a ser ocasiona den e periodo di gobernacion di su partido.

Te hasta riba e parti economico Chris Dammers a hinca su cabez manera avestruz den tera ya cu e ta papia di un supuesto crecemento economico di 3.4% na 2017, siendo e ta lubida cu durante e ultimo 3 añanan nos pais a conoce solamente caidanan di nos economia, esta for di 0.8% na 2014 pa -0.5% na 2015 y sigui baha y yega te na -0.2% na 2016.

Pago di proyectonan PPP

Alavez sin ningun tiki di berguensa Chris Dammers ta papia di un Credit Rating di Fitch di BBB- cu su gobierno ta gosa di dje, cual rating ta falta un solo punto pa yega na un Junk Rating, siendo cu gobierno di MEP a laga esaki na A- na 2009.

Finalmente, Chris Dammers un biaha mas a keda keto keto y no kier papia mes di e proyectonan PPP cu ta suma na mas di 2 biyon florin na debe y cu lo mester wordo paga den e proximo 25 pa 29 añanan. Y cada biaha cu su lider Mike Eman ta anuncia un of otro proyecto PPP, nunca e kier splica pueblo unda ta saca tur e fondonan pa paga pa tur e proyectonan aki, ora cu nan termina na 2018/2019.

Asina pues nos por a mira con desespera e politiconan di AVP ta y cu cada biaha manera un lora nan tin cu papia of skirbi loke nan lider dicta pa nan.