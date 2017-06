Esakian ta e sospechosonan cu lo presenta awemainta na Corte di prome instancia di Aruba

Esaki ta e sospechosoan cu lo presenta awemainta na Corte di Prome Instancia, pa

08.15 G.N.A.J.E. Pro forma. E. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan, a mata un persona riba 24 di april 2016, dor di tire varios biaha cu un arma di candela na su cabez y nek, durante, despues of prome di ladronicia cu violencia di un suma di placa y droga.

08.15 M.E.G. Pro forma. G. ta wordo acusa di a intencionalmente pega auto di hende na candela riba 26 di februari 2017.

E ta wordo acusa di kiebro y ladronicia den un cas riba 12 di februari 2017 di dos brommer di un persona.

08.30 N.D.P. P. ta wordo acusa di ladronicia di un iPad y mas propiedadnan di un persona riba 14 di februari 2017.

Corte lo trata ademas ehecucion di un castigo condicional pendiente.

09.00 M.S.R.

S.C.P.K.

A.R.M. R., K. y M. ta wordo acusa di, conhuntamente cu un otro of otronan y cu e intencion di tuma bida di un persona, a los tiro di e persona aki riba 14 di oktober 2016.

K. ta wordo acusa di posesion di hennep riba 20 di augustus 2016.

11.00 E.A.D.S.

O.R.M.D. D.S. y M.D. ta wordo acusa di a viola ley di droga riba 28 di december 2016.