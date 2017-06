Atraco arma na Negocar na Socotorolaan, nan a bay cu mas di 10 mil Florin y 2 celular

Diabierna mainta pa mas o menos 11:43 central di polis a ricibi informe di un caso di atraco na un negoshi den Socotorolaan, mesora a dirigi patruyanan na e sitio. Na yegada di e patruya un mucha muhe a bisa polis cu dos hende homber a drenta e negoshi Negocar sin tin nan cara tapa y tur dos cu arma di candela den man.

Nan a papia spaño y papiamento. E prome atracador tabata tin flanel preto cu jeans y su color di cuero bruin. E otro tabata tin un flanel cora y jeans plus un petchi bisti y su color di cuero ta bruin scur. Nan a bay cu mas o menos afl 10.000 y 2 celular. E no por a wak si nan huy na pia of den auto.

Atraco team a presenta y tambe slachtofferhulp. Ken cu por a wak algo ta ser pidi pa yama tiplijn di polis 11141.