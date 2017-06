Setty Christiaans-Yarzagaray (MEP): Un gradicimento pa tur cu a aporta cu e rifa di Team Setty

Den temporada di eleccion hopi di nos cu ta forma parti di partidonan politico ta acerca pueblo y tambe e mundo comercial pa colaboracion cu nos diferente actividadnan di fundraising. Sin fundraising ta dificil pa yega na material cu mayoria bes ta deseo di pueblo tambe pa mira un forma of otro di propaganda di candidatonan di nan escogencia.

Nos di partido MEP sigur ta riba pia desde comienso di aña caba bishitando bario y casnan y nos ta concentrando nos esfuerso y energia te cu fecha di eleccion na september venidero y dimes despues tambe. Nos ta spera di por trece nos mensahe den mayoria hogar y skina di Aruba ofreciendo informacion y dialogando cu pueblo riba areanan cu mester atencion y mehoracion.

Den nomber di Team Setty nos kier gradici tur cu a colabora cu nos rifa di 4 di juni ultimo. Alabes Team Setty kier a informa cu ainda nos ta buscando e ganador di segundo premio cu tawata pa sorteo di Corsou dia 4 di juni ultimo. Pues e persona cu tin e number 7600, por contact un persona di team Setty of Setty mes pa asina por reclama su premio.

Nos ta spera di por sigui conta cu pueblo su sosten y ta para habri pa sigui dialoga riba solucionnan pa e progreso y bienestar di Aruba. Hunto so nos por logra e cambio!