Oficina Central di Estadistica ta pidi cooperacion pa e Encuesta di Bienestar Social 2017

Oranjestad, 15 juni 2017

Oficina Central di Estadistica (CBS) actualmente ta conduciendo un investigacion titula: Encuesta di Bienstar Social 2017. Desde diabierna ultimo, 9 di juni, un cantidad total di 22 encuestador(a) di CBS ta bishitando adresnan reparti over di henter Aruba. E adresnan aki a wordo selecciona arbitrariamente pa wordo aserca durante di e encuesta aki. Un cantidad total di 1500 adres lo wordo bishita entre juni y augustus.

E encuesta ki ta dirigi na personanan adulto di 18 aña di edad of mas, cu atencion special pa personanan di 60 aña of mas. Na cada hogar participante, ta scohe arbitrariamente pa un persona den e categoria di edad di 18 – 59 aña y un persona den e categoria di edad di 60 aña of mas (si nan ta forma parti di e hogar participante). E programa digital cu e encuestador(a)nan ta usa pa haci e encuesta mes ta scohe e persona cu lo wordo entrevista.

Pakiko ta importante pa coopera cu e Encuesta di Bienestar Social 2017

Tur encuestador(a) di CBS tin un carta y un foyeto (den 4 idioma) pa tur hogar cu wordo aserca pa coopera cu e Encuesta di Bienstar Social 2017. Den e carta y foyeto aki ta duna un splicacion den cortico di e importancia pa coopera cu e encuesta:

• Ta importante pa coopera cu e Encuesta di Bienestar Social 2017 pa adkiri un bon bista riba e bienestar social di e poblacion di Aruba. E informacion aki ta sumamente importante ya cu e desaroyo di un pais no ta wordo determina solamente door di e desaroyo economico, pero tambe door di e desaroyo social di e poblacion.

• A base di e resultadonan di e encuesta di Bienestar Social 2017, CBS por provee organisacionnan gubernamental y no-gubernamental cu informacion valioso pa nan por (sigui) delinea maneho directo y efectivo riba tereno di bienestar social riba un base solido di datos.

• E informacion colecta durante di e encuesta aki lo sirbi tambe pa adkiri un bon bista riba e manera di biba di diferente grupo den nos comunidad, locual ta haci posibel pa identifica y yuda gruponan vulnerabel y den necesidad, manera por ehempel hende grandi, mayornan soltero y esnan bibando nan so y cu mester di cuido y atencion.

Ki temanan ta wordo toca den e Encuesta di Bienestar Social 2017

Durante di e encuesta, lo haci preguntanan relata na diferente topico importante pa midi e bienestar social di un persona. E siguiente temanan ta wordo trata:

• Estado di salud

• Balansa trabao-bida (y tempo liber)

• Educacion y habilidad

• Coneccion social

• Envolvimento den comunidad y gobernacion

• Calidad ambiental

• Seguridad personal

• Bienestar subjetivo

• Entrada

• Trabao

• Vivienda

E personanan encuesta ta wordo puntra pa nan experiencianan y nan opinion riba e diferente temanan aki.

Mester enfatisa cu e informacion obteni lo wordo procesa di un manera completamente anonimo y lo wordo usa unicamente pa genera estadistica agrega for di cual ningun persona of instancia por wordo distingui. E resultadonan lo wordo presenta na publico en general. Tur encuestador envolvi ta obliga pa ley di tene secreto tur dato confia na nan.

Con pa reconoce un encuestador(a) di e Encuesta di Bienestar Social 2017

Encuestador(a)nan di e Encuesta di Bienstar Social 2017 por wordo reconoci mediante di un badge cu nan nomber, portret y nan number di encuestador(a) riba e parti dilanti di e badge y e stempel y e adres di CBS na e parti patras. Tambe tur encuestador(a) tin un carta y un foyeto di informacion dirigi na e adresnan cu ta wordo aserca. Den caso cu e encuestador(a) no ta haya hende na cas durante di su bishita, e ta laga atras un carchi cu su nomber y number di telefon na unda e por wordo yama pa traha un cita.

Coopera cu e Encuesta di Bienesetr Social 2017

E cooperacion di comunidad ta di gran importancia pa haci e Encuesta di Bienestar Social 2017 un exito. CBS ta pidi tur esnan cu wordo aserca pa pone un poco di nan tempo disponibel pa participa na e encuesta aki y pa medio di esaki tambe duna nan aporte na e bienestar di e comunidad di Aruba. Di antemano nos kier a gradici pa e cooperacion duna

na e encuesta aki.

Pa cualkier pregunta of informacion por tuma contacto libremente cu CBS durante oranan di oficina na number di telefon: 524 7433 y puntra pa un miembro di e team di Encuesta di Bienestar Social 2017 of manda un e-mail na: cbs@setarnet.aw