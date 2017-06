drs. Raymond Hernandez: Importancia di un eleccion y e poder di bo voto! Pakico un coalicion?

Na e final di e debate di Camara di Comercio, lider UPP a haci un apelacion na nos pueblo votador, pa e biaha aki duna e sosten na e asina yama “partidonan chikito”. El a mustra riba e importancia di duna partidonan no tradicional y cu awor aki ta wordo yama “chikito”, e oportunidad pa drenta Parlamento. Aki a referi na dos variabel. Esta esun di “reglanan” cu ta conta den e proceso electoral y esun di “hendenan” cu ta participa den e proceso electoral.

Semper ta para keto na e hendenan y ta busca pa cambia esakinan. Pero nunca no ta tribi di cuestiona e variabel “reglanan”. Esta pa trece cambio den esakinan. Aki nos ta referi na e reglanan formal, cu ta regula e proceso electoral. Nos por pensa riba e sistema di secuencia di voto, e sistema di restzetel y mas aleu ainda e sistema electoral y representativo cu tin, esta con ta scohe nos representantenan y e gobierno di e pais aki. Na e nivel aki nos por papia de reforma constitucional y gubernamental. E otro parti ta e reglanan “no skirbi” of “informal”, cu tambe por wordo cambia. Pero esaki ta bay hunto cu nos forma di pensa y actua. Aki nos por pensa riba e tradicionalismo politico cu ta existi. Esta cu mi mester ta forma parti di un partido grandi of tradicional, cu ta pega bandera y sticker, hisa borchi tur caminda. Partido cu ta tene fiesta, priminti cos personal y populistico of cu haci mas buya, manera core paradanan di auto, tur weekend y kizas hasta den siman, como 6 luna prome cu eleccion.

Den e regla no skirbi tambe ta pas e pensamento cu ta wordo cultiva den mente di nos pueblo, cu vota pa e asina yama “partidonan chikito”, ta voto benta afo y cu ta yuda e partido mas grandi. Esaki ta trece duda of miedo den hendenan cu kizas kier purba e cambio, particularmente esnan cu no ta kere den partidonan tradicional. Esaki ta pone hende kere cu unico opcion ta “mayoria absoluto”. Y, despues di eleccion, ta bay sinta keha 4 aña largo cu cos ta malo, cu nada no ta cambia aki na Aruba, y cu tur politico ta mescos.

E aspecto aki UPP kier a mustra cu nunca no ta para keto na dje. Esta e variabel “reglanan”, cu por nifica un cambio fundamental y necesario pa nos por bay traha realmente, den un forma responsabel, na solucionnan di nos problemanan. Partidonan tradicional, cu ta pidi bo e mayoria absoluto, nunca lo trata na trece cambio den ningun dos forma di reglanan, esta e reglanan formal y esunnan no skirbi. Y aki ta unda cu e apelacion cu lider di UPP a haci na nos pueblo durante e debate ta, pa ban cambia e variabel “reglanan”. Nos tin di admiti cu un



electorado no por cambia di biaha esun formal (ley). Pero cambiando e reglanan no skirbi y informal e biaha aki, nos ta habri caminda pa cambia e reglanan formal tambe. Un coalicion, unda varios partidonan chikito ta representa, e control riba gobierno lo bira uno real. Asina aki tambe nos por cuminsa na haci cambio y reformanan fundamental tanto den politica como den gobernacion.

UPP ta kere cu ta importante pa pueblo sa cuanto poder su voto por tin. Y esaki nos kier conscientisa nos pueblo riba dje. Voto ta un derecho universal, unda den un democracia tur ciudadano, na un forma secreto tin e derecho pa scohe su representantenan. Votamento ta un acto unda e ciudadano ta entrega su derecho di tuma decision na otronan, pa nan tuma decision pe. Hast cu por ta contra su propio interes. Ta na e entrega di bo derecho pa otronan dicidi pa bo, nos mester para keto na dje pa loke ta nos sistema electoral. Den un eventual parlamento, e asina yama “partidonan chikito” por haci e diferencia den control di gobierno. Ta gusta wak Corsou, pero tin otro ehempelnan den mundo cu nos por sigui tambe, unda ta existi coalicion y gobernacion drechi. Gobernacion basa riba mayoria absoluto di un solo partido aki na Aruba a mustra di no ta e salbacion di Aruba. Al contrario.

Riba su mes e ta keda den man di e pueblo votador con y kico e ta haci cu su voto. Ta e pueblo ta dicidi con e ta parti su votonan.

Si pueblo realmente kier cambio con ta goberna Aruba, ta un conditio sine qua non cu mester duna e otro actornan, e asina yama “partidonan chikito” un oportunidad pa trece e cambionan aki. Cambionan di e variabel “regla” ta cuminsa cu e cambio di e reglanan no skirbi y informal. Y pa haci esaki, nos pueblo por haci e diferencia, dor di no vota “tradiconal” mas. UPP e Real Deal pa un Miho Mañan!!



Na nomber di UPP

Raymond Hernandez

Union Patriotico Progresista

16 di juni 2017