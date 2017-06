Ex a presenta na e apartamento di e dama y a comete destruccion, maltrato y ladronicia

Diasabra madruga a drenta informe di cu na Sabana Liber un dama lo a bati na e porta di un cas bisando pa yama polis, mesora a dirigi un patruya na e sitio. Na yegada di e patruya a bin compronde cu aki ta trata di cu un ex a yega unda un dama ta biba y a kibra e porta destrui spiel y glas na e apartamento dal e , coy e telefon celular di e dama y tambe e placa cu e dama tabata tin y a bay for di e sitio apenas algun seconde prome cu polis a yega. Polis a tuma e keho y a sali busca e ex na Bushistraat unda e ta biba pero no a hay'e.