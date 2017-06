Ex cu a comete destruccion, maltrato y ladronicia den madruga a bolbe mainta pero cu su mama y a sigui cu maltrato

Diasabra mainta a drenta informe di cu e ex cu a bay comete destruccion, maltrato y ladronicia a bolbe na e apartamento y e biaha aki e mama di e agressor tambe a bini. Na yegada di e patruya a haya ambos agressor na e sitio y a detene tanto e ex como tambe e mama di e ex. E dama victima a ser severamente maltrata pa e ex y su mama cu hasta a morde e dama na su brasa. A solicita e auto di transporte di detenido pa asina a hiba ambos na e warda di polis na Shaba.