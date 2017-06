Famia y polis ta pidi yudansa pa buskeda di Maianela "Nelly" Tromp-Baez cual ta perdi

Diasabra atardi famia di Maianela "Nelly" Tromp-Baez ta pidi yudansa di polis y comunidad en general pa buskeda di Nelly naci 17 mei 1958 na Republica Dominicana y biba na Montaña 27. E tin un estatura di 1,61 meter y ta pisa alrededor di 62 kilo. E ta bruin scur y cabey preto cortico. E ta papia papiamento y spaño bisti cu jeans blauw y un blusa berde cu un banchi preto na cabey. E ultimo biaha cu a mir'e tabata diasabra atardi ora su padrastro a bah'e na su cas na Montaña. E señora aki cu ta sufri Alzheimer y famia ta pidi si por a mir'e of sa di dje yama 6415842 of na polis 100, of tipline 11141.