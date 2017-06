Mireille Sint Jago di MEP: Feliz dia di tata pa e tatanan sin yiu tambe!

Un pabien di curazon pa tur e tatanan riba nan dia, dia di tata. Sigui cu e tremendo trabou aki. Tambe mi ta gradici e mamanan cu ta haci 'double duty' pa nan yiunan, caminda e tata no ta of no por ta presente pa yuda nan cu e trabou inmenso.

E aña aki mi kier gradici tambe tur e tatanan cu no tin yiu, pero cu si semper t'ey pa yuda nos. Nan ta yuda nos como un tio y cuida nos yiunan, nan ta e coach na e club di deporte caminda nos ta hiba nos yiunan. Nan ta yuda hiba nos yiunan scol, cuida nos mayornan ora nos mes ta druk cu nos famia, educa nos yiunan, brinda e miho servicio na nos turistanan, proteha nos yiunan trahando como polis, bomber, trahador social, trahando na Misa, SIAD, Serlimar etc... Y ta duna e servicio publico necesario pa nos comunidad keda draai bon. Nan tremendo contribucion na nos comunidad no por keda sin wordo elogia. Danki pa boso contribucion inmenso y incansabel pa nos comunidad: "It takes a village to raise a child."

E ultimo añanan Aruba a sufri bou di un maneho inhusto, inhumano y corupto. Hopi di nos tatanan di famia a perde nan trabou y tin cu a perde hasta nan famia. Pero nunca, nunca perde speransa, nunca perde bo dignidad. No entrega e futuro di bo yiunan den mannan corupto, door di promesanan falso. E solucion ta na caminda!!

Despues di 22 di September e ser humano lo ta central. Ami mes lo percura pa proyectonan cu ta hisa e nivel di educacion di henter pueblo mas halto, haya prioridad. Den cuater aña nos tur hunto por hisa e nivel di educacion di nos comunidad bek caminda e tawata ta y mas cu esey. Pa hiba Aruba den siglo 21 MEP lo sinta cu e profesionalnan di Aruba pa hunto nos traha pa soluciona e problemanan cu pueblo di Aruba ta encontra. Hunto nos por hiba Aruba den siglo 21 riba tur tur tereno. Por ehempel: Nos mester percura pa Aruba haya su Ombudsman, pa scolnan haya nan Medezeggenschapsraad, haci educacion mas atractivo door di diversifica e tipo di educacion y materialnan disponibel. P.e. bin cu un Sport Mavo. Tambe mester amplia conocemento di tur esnan cu ta yuda forma un mucha riba e desaroyo psicologico di un mucha. Mayornan tambe mester wordo inclui.

Locual ta stroba e progreso y exito di organisacionnan social, ta e burocracia. Mester bin un Lumpsum pa organisacionnan deportivo y educativo, pa material y recapacitacion necessario. Tambe mester drecha e infrastructura di un scol cu su airco/internet/gymzaal/etc. Mester trece cursonan necesario pa trahadornan na television, mas traduccion di buki di scol den idioma materno y pone esaki disponibel online. Imagina bo mes si nos logra un WikiPedia na Papiamento!!

Falta solamente 96 dia pa nos tatanan di Aruba cu y sin yiu, bay vota. Pa mi e ta mas cu claro cu nos tur lo bay vota na bienestar di tur 'nos yiunan', pues pa tur mucha na Aruba!! Vota consciente y aki 4 aña caba, bo lo keda super orguyoso di e Revolucion y Innovacion na Aruba cu abo mes a forma parti di dje. Un feliz dia di tata.