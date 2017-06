Ban tur hunto juda Natalie Lin pa busca su salud den exterior!

“Mi nomber ta Nicole Natalie Lin y mi tin 44 aña di edad. Mi a wordo diagnostica dos aña pasa cu un malesa cu jama COPD. Mi no tawata sa e momento ey e gravedad di e malesa i mi a wordo trata aki mes i no tawata wak un mehoransa. Aña pasa mi a bira mas malo y mi a papia cu mi longarts over di Stemcell mientras cu e no ta kere den e tratamento ey. Hasta nan a bisami cu mi ta den mi fase final, pa mi bai cas trankil numa i prepara mi "cuentanan". Mi a manda verzoek pa AZV y esaki a wordo nenga door di un profesor di Hulanda, cu tampoco ta kere den Stemcell. Mi a disidi di spaar y cu donacionnan mi a logra mi prome viahe y tratamento. Mi a tuma mi tratamento na Februari e aña aki y a ripara di biaha un mehoransa den un siman. Awor mi ta preparando pa mi double Stemcell aki un paar di luna cu sigur lo dunami un mihor calidad di bida. Leynan na Aruba di AZV mester wordo cambia i esey ta mi meta pa hunto cu abogadonan demostra cu tratamentonan asina ta traha. Y asina mas hende por haña cuido medico, cual ta nan derecho!”



Boso ta keda cordialmente invita pa reserva e dia aki pa Natalie's Stemcell Fundraising.

Diadomingo 25 Juni 2017 na Villa Floralina.

Cuminsando for di 9or di mainta pa 9or di anochi.

Bini un, bini tur y disfruta di un dia familiar habriendo mainta di 9-11 a.m. cu kerekentenchi, face painting, figura di blaas, Mickey Mouse ta bai tey pa saca potret cu nos muchanan. Un dushi coffee morgen bon surti cu ambiente di caha di orgel di Nelson Sprok.

Ta bai tin 2 Dino jump, popcorn y cotton candy i mucho mas.

Ambiente musical di Dj Chris, Dj Silvano, Dj Edson Tromp, Tsunami, Mellow Band, Prodigy Brass, Robert y su solo banda, Claudius Phillips i Oreo, Buleria, Rincon Boyz, Honeypot, Allain Rockney, Banzaai, Etty Toppenberg i su Trio Huasteca, Edjean Semeleer, 2 acoustic.

Magic FM ta bai tey presente cu un programa LIVE.

Show di baile di K to K dance group, Popcorn dancers.

Bar y cushina bon surti cu snacks, diferente sopi, bami goreng, arroz con pollo, tambe ayaca.

Tambe lo tin box disponibel pa por contribui cu donashon.



“Danki pueblo di Aruba, Danki pa judami haña un mihor calidad di bida pa mi por sigui cu mi lucha pa nos tur.

Leynan mester wordo cambia pa tur hende por wordo juda!”



Si pa cualkier motibo no por presencia dia di evento, por juda cu donashon via banco:

RBC account number 44.33.483. Nomber: Nicole Natalie Lin, Adres: Bubali 141.



Masha danki di antemano pa tur sosten y contribucion.